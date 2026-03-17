Santa Maria a Monte: aperture straordinarie degli sportelli per il rinnovo delle carte di identità

Il Sindaco Manuela Del Grande, comunica ai cittadini il potenziamento dei servizi grazie all'apertura straordinaria dello sportello dedicato al rinnovo delle carte di identità, per facilitare l’accesso al servizio in vista delle prossime consultazioni referendarie.

L'Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte ha infatti previsto un ampliamento degli orari di apertura degli uffici comunali per consentire di rinnovare il proprio documento in modo più semplice e senza necessità di appuntamento.

I cittadini potranno quindi presentarsi direttamente allo sportello nelle seguenti giornate:

- Venerdì 20 marzo dalle 12.30 alle 18.00 (prolungamento dell’orario)

- Sabato 21 marzo dalle 9.00 alle 18.00 (potenziamento dell’orario)

- Domenica 22 marzo dalle 8.30 alle 22.30 (potenziamento dell’orario)

L’iniziativa nasce per rispondere concretamente alle esigenze della cittadinanza in un periodo di particolare richiesta del servizio.

Da un lato, infatti, consente a tutti i cittadini di dotarsi di un documento valido per l’esercizio del diritto di voto in occasione del Referendum del 22 e 23 marzo. Dall’altro, permette di affrontare l’elevato numero di richieste legate alle carte di identità in scadenza e alla progressiva sostituzione delle carte di identità cartacee, che non saranno più valide a partire dal 3 agosto.

Con questa apertura straordinaria l’Amministrazione comunale conferma l’impegno a rendere i servizi pubblici sempre più accessibili e vicini alle necessità delle famiglie, organizzando gli uffici in modo da offrire ai cittadini più opportunità per svolgere le pratiche in tempi rapidi.

I cittadini che hanno già un appuntamento fissato possono anticipare il rinnovo presentandosi direttamente allo sportello nelle giornate di apertura straordinaria.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Demografici ai numeri 0587.261622 e 0587.261649

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

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