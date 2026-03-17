Sarà anticipato l'intervento di Acque a Castelfiorentino

A causa di un imprevisto occorso durante l’esecuzione dei lavori preparatori, Acque comunica che l’intervento programmato sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino per la giornata di giovedì 19 marzo dovrà essere anticipato urgentemente a domani mercoledì 18 marzo. Per l’occasione, dalle ore 8 alle 12, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Giachi (nel tratto compreso tra le vie Roosevelt e Nanni) e Bellucci (tra le vie Manetti e Giachi).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa