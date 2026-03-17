Seasonal School, il programma completo per l'estate 2026 alla Sant'Anna

La ricerca di frontiera a carattere fortemente interdisciplinare al centro del nuovo programma delle Seasonal School previste per i mesi di giugno e luglio 2026. I percorsi formativi di eccellenza organizzati dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e destinati a studentesse e studenti iscritti ai corsi di Laurea triennale, di Laurea Magistrale e ai corsi PhD, abbracciano una serie di tematiche che vanno dalla progettazione di sistemi produttivi sostenibili, alle metodologie per lo studio della diversità genetica delle colture, dai gender studies alle future tecnologie di rete mobile.

Che cosa sono le Seasonal School

Le Seasonal School hanno la durata di una settimana, si svolgono preferibilmente in lingua inglese e hanno carattere residenziale. Al termine del percorso, successivamente al superamento di una prova finale, è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei CFU indicati nei singoli bandi.

Le Seasonal School sono destinate prioritariamente a studentesse e studenti universitari iscritti a corsi di Laurea Triennale, anche a ciclo unico, di Laurea Magistrale o a Master Universitari, che abbiano le medesime caratteristiche di profitto degli studenti della Scuola. La partecipazione di studenti iscritti a corsi PhD è possibile sulla base di quanto stabilito nei singoli bandi.

Sono ammessi gli studenti e le studentesse di università italiane e straniere in pari con gli esami previsti dai diversi regolamenti didattici e con una media di profitto pari almeno a 27/30 per il sistema italiano o almeno B per quello internazionale.

Riduzioni della quota di iscrizione sono previste in base al proprio ISEE. Alle e ai partecipanti che, al termine del corso, avranno conseguito la valutazione migliore sarà erogata una premialità pari a 450 euro finanziata dalla Fondazione Il Talento all’Opera ente filantropico. Le studentesse e gli studenti delle università convenzionate con la Scuola Superiore Sant’Anna per le Seasonal School hanno diritto a un posto riservato e a una riduzione del 10% sui costi di iscrizione.

Le università e gli enti istituzionali consorziati sono i seguenti: Università di Catania; Università della Tuscia; Università di Trento; Fondazione Onaosi; Università di Messina; Università di Camerino; Università della Calabria; Conferenza dei Collegi Universitari di Merito; Università di Palermo; Università Della Valle D'Aosta; Università Politecnica delle Marche; Università di Siena; Scuola Galileiana di Studi Superiori; Università di Pisa; Università di Firenze.

Il programma e le date per iscriversi ai corsi

“DESIRES: DEsign of SustaInable and REsilient production Systems” (iscrizioni aperte fino al 26 aprile 2026 e lezioni in presenza dall’8 al 12 giugno): Seasonal School che mira a formare studenti di varie discipline nell'ambito della progettazione di sistemi produttivi sostenibili e resilienti;

“GWASchool - A Practical Introduction to Genome-Wide Association Studies in Plants” (iscrizioni aperte fino al 26 aprile 2026 e lezioni in presenza dal 22 al 26 giugno): formazione transdisciplinare sulle più moderne metodologie per lo studio della diversità genetica delle colture;

“ECOINN- Economics of Innovation and Technological Change (iscrizioni aperte fino al 26 aprile 2026 e lezioni in presenza dal 22 al 26 giugno): panoramica completa delle teorie, modelli e tendenze più recenti nel campo dell’ economia dell’innovazione e del cambiamento tecnologico;

“AGROECOLOGY 26 – A transdisciplinary approach to truly sustainable agricultural and food systems” (iscrizioni aperte fino al 10 maggio 2026 e lezioni in presenza dal 29 giugno al 3 luglio): Seasonal School che ha l’obiettivo di introdurre i/le partecipanti al complesso e variegato mondo dell’Agroecologia, paradigma emergente per lo sviluppo di sistemi agro-alimentari sostenibili;

“FemGen - Gender Studies and Feminist Theory. A Multidisciplinary Perspective” (iscrizioni aperte fino al 10 maggio 2026 e lezioni in presenza dal 29 giugno al 3 luglio): La Seasonal School si propone di fornire ai/alle partecipanti una conoscenza trasversale della griglia teorico-metodologica dei gender studies e delle teorie femministe;

“ABMinECO - Agent-based models in Economics: theory, toolkit and policy laboratories” (iscrizioni aperte fino al 24 maggio 2026 e lezioni in presenza dal 6 al 10 luglio): Apprendimento di tecniche di modellizzazione ad agenti eterogenei (ABMs) come strumento di analisi e di interpretazione dei processi economici e sociali;

“BEEP - Biology for human space exploration” (iscrizioni aperte fino al 24 maggio 2026 e lezioni in presenza dal 13 al 17 luglio): panoramica sugli argomenti specifici di biologia sperimentale e biomedicina a supporto dell'esplorazione umana dello spazio;

“ARTIST - Pervasive ARTIficial Intelligence for Next-G Softwarized neTworks” (iscrizioni aperte fino al 24 maggio 2026 e lezioni in presenza dal 20 al 24 luglio): il futuro delle tecnologie di rete mobile (5G, B5G, 6G, ecc.) che consentiranno la creazione di nuove applicazioni che trasformeranno il modo in cui le persone vivono, lavorano e interagiscono con l’ambiente;

Maggiori informazioni sono presenti sul sito: https://www.santannapisa.it/it/formazione/seasonal-school

Il nuovo catalogo delle Seasonal School è finanziato dal PNRR attraverso il progetto MERITA, una rete che comprende Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore, Collegio Superiore di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Scuola Galileliana di Studi Superiori Università degli Studi di Padova e Scuola Superiore di Studi Avanzati - SSAS Università di Roma.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa