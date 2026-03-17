Self accettazione, ecco dove farla negli ospedali dell'Ausl Toscana centro

La self accettazione è un servizio già operativo e in evoluzione che al momento riguarda le visite specialistiche ambulatoriali prenotate ed erogate nei tredici ospedali della rete aziendale.

Ecco le strutture dell'Azienda USL Toscana centro in cui è possibile fare la self accettazione:

Nell’ambito territoriale dell’Empolese è possibile farla all’ospedale San Giuseppe di Empoli, in viale Giovanni Boccaccio 16. Quindi all'ospedale di Fucecchio San Pietro Igneo Piazza Spartaco Lavagnini numero 5, e all'ospedale degli Infermi Piazza XX Settembre numero 6 a San Miniato.

Nell’ambito territoriale fiorentino è possibile utilizzare la self accettazione all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, in piazza Santa Maria Nuova 1, quindi sempre nel capoluogo toscano all'ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli e poi ancora al Palagi, all’OSMA di Bagno a Ripoli, al Serristori di Figline e Incisa Valdarno quindi al nuovo ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo.

Nell’ambito territoriale del Pistoiese è possibile fare la self accettazione all'ospedale San Jacopo di Pistoia in via Ciliegiole 97, quindi al P.I.O.T San Marcello Pistoiese in via Guglielmo Marconi 160 a San Marcello Piteglio e a Pescia all'ospedale Santissimi Cosma e Damiano, in via Cesare Battisti 2.

E ancora, all'ospedale Santo Stefano di Prato in via Suor Niccolina Infermiera 20/22.

Non tutte le prestazioni sono incluse. Ad esempio, il servizio non è disponibile per gli esami di laboratorio e le prestazioni di radiologia. L’estensione ad altre attività e a nuove strutture avverrà in modo progressivo.

L’obiettivo è garantire un utilizzo ordinato e corretto del servizio, evitando sovrapposizioni e disagi. Per questo è importante verificare, prima dell’appuntamento, se la propria prestazione è abilitata alla self accettazione e in quali tempi è possibile utilizzarla.

Le informazioni aggiornate sono disponibili sull’App Toscana Salute e sul portale CUP online, che indicano quando la visita è disponibile per l’accettazione digitale e fino a quale orario è possibile notificare l’arrivo in struttura

Fonte: Ausl Toscana Centro

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