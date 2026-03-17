Suolo pubblico a Montespertoli: da aprile le concessioni per tavoli all’aperto

Con l’arrivo della stagione primaverile il Comune di Montespertoli riattiva la possibilità per bar, ristoranti e pubblici esercizi di utilizzare ulteriori spazi all’aperto su suolo pubblico. È infatti aperta la procedura per richiedere la concessione stagionale di occupazione di suolo pubblico, valida per il periodo dal 1° aprile al 30 novembre 2026.

La misura è pensata per sostenere le attività di somministrazione e valorizzare la vivibilità degli spazi urbani, consentendo ai locali di allestire tavoli all’esterno e offrire più posti a sedere durante i mesi di maggiore presenza turistica. Allo stesso tempo l’obiettivo è contribuire a rendere il centro più accogliente e animato, favorendo la socialità e la frequentazione degli spazi pubblici.

"Anche quest'anno, con la procedura semplificata che permetterà in massimo 7 giorni di avere l'autorizzazione, le attività di somministrazione potranno usufrire dello spazio aggiuntivo per accogliere quanti vorranno consumare all'aperto. Questo, soprattutto alle attività del centro storico interessate dai lavori, sarà il momento, tanto atteso, di poter beneficiare della riqualificazione avvenuta che richiamerà, anche grazie all'imminente realizzazione dei murales, tanti visitatori e, a questo scopo, insieme alle realtà locali stiamo organizzando un periodo ricco di iniziative." dichiara Paolo Vignozzi, Assessore al commercio del Comune di Montespertoli.

Il disciplinare che regola le concessioni è stato approvato la scorsa settimana dalla Giunta Comunale e le richieste potranno riguardare nuove occupazioni temporanee di suolo pubblico oppure ampliamenti temporanei di occupazioni già esistenti, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento comunale.

Possono presentare domanda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli spazi utilizzabili sono quelli individuati nelle planimetrie del piano di concessione, generalmente collocati in prossimità dei locali che non dispongono di aree private sufficienti per il servizio all’aperto. Ogni concessione potrà riguardare una superficie massima di 25 metri quadrati . Gli allestimenti dovranno essere ben curati, leggeri e completamente removibili, con tavolini, sedie, ombrelloni e piccole pedane, senza strutture fisse o ancoraggi permanenti al suolo e non interferire nello svolgimento del mercato settimanale. Nelle aree pedonali sarà richiesta una delimitazione non invasiva dello spazio, mentre nelle zone promiscue con la viabilità dovrà essere prevista una recinzione che risponda ai criteri di sicurezza.

Alcune concessioni che insistono sulle vie del centro storico oggetto dei lavori di riqualificazione saranno subordinate al completamento del collaudo dei lavori appena conclusi. L'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione commercianti ha individuato la data di domenica 3 maggio 2026 per la festa di inaugurazione del rinnovato centro storico.

Tutte le informazioni, la modulistica e il disciplinare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Montespertoli nella sezione Servizi – Occupazione di suolo pubblico stagionale .

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.montespertoli@postacert.toscana.it, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune scaricabile qui: https://www.comune.montespertoli.fi.it/content/download/4071/84925/file/Modulo_richiesta_occupazione_stagionale_spazi_ed_aree_pubbliche_2026.pdf

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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