Torna 'Respira': la primavera di Empoli tra arte, natura e qualità della vita

Dal 22 marzo al 16 maggio 2026 torna a Empoli il calendario di attività di Respira. Arte, natura, qualità della vita. La seconda edizione dell'iniziativa porterà 10 appuntamenti in città, dopo aver registrato il tutto esaurito nel 2025.

L'arrivo della primavera riporta centrale il contatto con la natura e invita a rallentare e a riconnetterci con noi stessi, verso uno spazio di riflessione e consapevolezza. Immersi nel paesaggio, riscopriamo quel legame profondo con il mondo naturale che ci aiuta a ridurre stress e ansia, migliorando noi stessi e il rapporto con chi ci circonda.

LE DICHIARAZIONI - L'assessora alla Qualità della Vita introduce la rassegna specificando di essere davvero felice che per il secondo anno la rassegna "Respira" sarà protagonista degli eventi primaverili. Un panel ancora più ricco e più stimolante per tutti coloro che hanno voglia di avvicinarsi a questo mondo. Con i trekking sarà la natura ad essere protagonista e le altre iniziative sono tutte finalizzate al raggiungimento dell'equilibrio fisico e mentale. Sarà un viaggio intenso, tra musica, alimentazione, meditazione e yoga, passando dalla conoscenza degli oli essenziali e delle medicine complementari.

L'assessore alla Cultura afferma che Respira è un invito a rallentare la frenesia dei nostri ritmi quotidiani, soffermando il passo e lo sguardo su quanto ci circonda senza la logica della prestazione. Prendiamoci il tempo di goderci la lentezza dei gesti, i tempi della natura, la bellezza dei luoghi d'arte. La lentezza genera bellezza e può migliorare la qualità della vita.

IL MANIFESTO - Anche quest'anno la grafica è stata realizzata traendo spunto dalle opere custodite nella Galleria di Arte Moderna e della Resistenza. L'edizione 2026 raffigura un particolare dell'opera Sineo Gemignani intitolata Paesaggio con sole, entrata a far parte della collezione della GAM a seguito della recente donazione Bonistalli Del Dotto

I LUOGHI - Gli incontri non all'aperto si terranno al Museo del Vetro di Empoli, e affronteranno temi sentiti come quelli della medicina complementare, lo yoga, la mindfulness, il veganesimo e gli oli essenziali. Oltre al trekking, la novità di quest'anno sarà il concerti al tramonto al parco di Serravalle, il polmone verde della città che si risveglia con la primavera.

IL PROGRAMMA



LE COLLINE TRA ORME E ORMICELLO

Domenica 22 marzo, ore 9.30

Un percorso tra strade sterrate e sentieri di campagna lungo l’Anello di Montemagnoli (Sentiero CAI 470 – 470/A: scenderemo verso la valle del Rio Poggipiedi per poi risalire, sfiorando il lago d’Ormicello, verso lo spettacolare crinale dell’Oliveta arcobaleno. Dopo aver ammirato il panorama dalla croce, riprenderemo via Poggipiedi concedendoci una sosta rigenerante alla pinetina, prima di rientrare a Montemagnoli.

Ritrovo: parcheggio Agriturismo Montemagnoli zona Ormicello

Percorso: 5km circa - dislivello 150 mt

Costo: trekking gratuito

Altre informazioni: necessarie scarpe da trekking

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it tel. 0571 757067

MEDITAZIONE: FILOSOFIA E PRATICHE DAL MEDITERRANEO ALL'INDIA

Lunedì 30 marzo, ore 18

Il vorticoso fluire degli eventi genera movimenti vorticosi nella mente, alimentando le "perturbazioni dell'animo". Della tendenza della psiche a lasciarsi "colorare" e strattonare dalle circostanze si erano accorte le antiche tradizioni filosofiche del mondo mediterraneo e asiatico, che per porre rimedio alla conseguente instabilità dei nostri stati mentali elaborarono diverse forme di meditazione. Questo incontro ne presenta alcune tra le più profonde, esigenti ed influenti, nella convinzione che sia utile riscoprirle e sperimentarle.

A cura di Luca Mori, filosofo e formatore.

Dove: Museo del Vetro di Empoli, via C. Ridolfi 70 Empoli

Costo: gratuito

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it tel. 0571 757067

YOGA AL MUSEO

Venerdì 3, 10 aprile, venerdì 8 e giovedì 14 maggio, ore 18

Un ciclo di appuntamenti per avvicinarsi alla pratica del Vinyasa Yoga, guidati da Giulia Spinelli nel suggestivo e inedito scenario del Museo del Vetro di Empoli. Una pratica speciale per liberare sé stessi, uscire dagli schemi e superare le norme imposte al corpo e al sentire che i partecipanti potranno sperimentare tra i colori e le trasparenze degli oggetti in mostra. Al termine della lezione sarà possibile degustare una selezione di tisane offerte dall’Erboristeria Il Mandorlo di Empoli.

Dove: Museo del Vetro di Empoli, via C. Ridolfi 70 Empoli

Costo: € 5.00 a lezione

Altre informazioni: necessario tappetino da yoga

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it tel. 0571 757067

MONTERAPPOLI E IL SUO TORRINO

Domenica 19 aprile, ore 9.30

Passeggiata sul sentiero CAI 472 - Anello di Monterappoli, scenografico percorso ad anello, con partenza/arrivo al campo sportivo di Monterappoli. Il tracciato si sviluppa tra le colline, offrendo viste panoramiche, attraversando zone boschive, oliveti e vigne, passando vicino all'antico Torrino di Montepaldi. Al termine della passeggiata è previsto un pranzo a base di sapori toscani (facoltativo e su prenotazione) presso il circolo “Il Torrino”.

Ritrovo: Campo sportivo di Monterappoli

Percorso: 6 km circa - dislivello 120 mt

Costo: trekking gratuito. Pranzo (facoltativo) € 15.00

Altre informazioni: necessarie scarpe da trekking

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it tel. 0571 757067

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘RICETTE VEGANE’

Venerdì 24 aprile, ore 18

Presentazione del libro di Enrico Roccato, Maura Alfaroli e Mario Mancini, riflessioni sul cibo, sul suo ruolo nella salute e nella cultura con approfondimenti sul veganesimo e degustazione di una ricetta proposta nel testo

A cura di Slow Food Empoli

Dove: Museo del Vetro di Empoli, via C. Ridolfi 70 Empoli

Costo: gratuito

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it tel. 0571 757067

SPEGNI I PENSIERI, ACCENDI LA VITA

Giovedì 7 maggio, ore 18

Breve incontro introduttivo dedicato alla mindfulness, per scoprire in modo semplice e pratico come coltivare la consapevolezza del momento presente. Durante l’incontro verranno presentate alcune tecniche di respirazione consapevole e meditazione utili a favorire il benessere mentale ed emotivo. I partecipanti saranno guidati in un breve esercizio pratico che coinvolgerà i cinque sensi per provare a riconoscere e gestire i momenti in cui la mente tende a distrarre o prendere il sopravvento, rafforzando così la capacità di controllo consapevole.

Dove: Museo del Vetro di Empoli, via C. Ridolfi 70 Empoli

Costo: gratuito

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it tel. 0571 757067

MUSICA NEI PARCHI

Venerdì 8 maggio, ore 18

Il giovane pianista Leonardo Ruggiero eseguirà brani di F. Chopin, A. Scriabin, C. Debussy e M. Ravel nell’inedita cornice del Parco di Serravalle. Leonardo Ruggiero, pianista e compositore formatosi al Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze e perfezionatosi anche alla Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" di Lipsia svolge attività concertistica come solista e camerista, con particolare attenzione alla musica contemporanea. A cura del Centro Studi Musicali F. Busoni

Dove: Parco di Serravalle, Empoli

Costo: gratuito

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it tel. 0571 757067

LE MEDICINE COMPLEMENTARI: UNA GUIDA PER IL PAZIENTE

Sabato 9 maggio, ore 10

Il mondo delle medicine complementari è un mondo complesso che vede al suo interno discipline molto diverse tra di loro come Fitoterapia, Omeopatia, Agopuntura, Chiropratica, Osteopatia, Mindfulness e tecniche di respirazione. Questo appuntamento con esperti specializzati consentirà di approfondire le caratteristiche delle medicine complementari per orientarsi al meglio nella scelta dei professionisti corretti in base alle diverse esigenze.

Dove: Museo del Vetro di Empoli, via C. Ridolfi 70 Empoli

Costo: gratuito

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it tel. 0571 757067

IMPARIAMO A CONOSCERE GLI OLI ESSENZIALI

Venerdì 15 maggio, ore 17.30

Un breve incontro dedicato alla scoperta degli oli essenziali e del loro utilizzo nella tradizione erboristica. Durante l’evento verranno presentate le proprietà di alcune essenze naturali, il loro impiego nella vita quotidiana e i benefici che possono offrire per il benessere di corpo e mente. Un’occasione per avvicinarsi in modo semplice e consapevole al mondo delle piante aromatiche e dei loro preziosi estratti a cura dell’Erboristeria Il Mandorlo di Empoli.

Dove: Museo del Vetro di Empoli, via C. Ridolfi 70 Empoli

Costo: gratuito

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it tel. 0571 757067

CAMMINANDO LUNGO LA PIOVOLA

Sabato 16 maggio, ore 15.30

L’itinerario si svolge su strade sterrate e sentieri di campagna tra Villanova e San Donato in Val di Botte. Si parte dal Circolo di Villanova e, dopo aver costeggiato il rio della Piovola, si sale fino a San Friano e si prosegue verso Piazzano. Durante la passeggiata entreremo per un tratto nel letto del rio della Piovola e potremo ammirare gli argini storici realizzati in vecchi mattoni. Arrivati a San Donato in Val di Botte, apparirà un antico ponte ad archi molto scenografico; infine, percorrendo un piccolo sentiero, torneremo al punto di partenza dove sarà possibile fermarsi per un aperitivo (facoltativo) presso il Circolo di Villanova.

Ritrovo: circolo di Villanova, Empoli

Percorso: lunghezza 7km circa dislivello 150mt

Costo: trekking gratuito

Altre informazioni: necessarie scarpe da trekking

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it tel. 0571 757067

Prenotazioni

empolimusei@comune.empoli.fi.it

tel. 0571 757067

INFO - Comune di Empoli - Ufficio Cultura

Tel. 0571 757128

cultura@comune.empoli.fi.it

www.visitempoli.it

SPONSOR - L’evento è realizzato con il sostegno di Erboristeria il Mandorlo (Empoli), Farmacie Comunali di Empoli, Naturasì (Empoli), Probios (Calenzano), Slow Food Empoli, Studio Livingston, Studio Olistico Empoli, La Finestra Sul Cielo

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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