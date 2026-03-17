Truffa dello specchietto, due denunce nel Livornese

Una coppia di 40enni è stata denunciata dai carabinieri di Castagneto Carducci. Sono stati individuati quali presunti autori di una truffa con la tecnica dello specchietto ai danni di un pensionato.

I due, a bordo di un'utilitaria bianca, nel percorrere a bassa velocità la strada statale Sp39 in direzione di Castagneto, avrebbero approcciato l'uomo dopo che li aveva superati, con il pretesto di una collisione. Il pensionato è stato infatti costretto a fermarsi dopo aver udito un colpo forte in fase di sorpasso. L'uomo ha creduto di aver arrecato effettivamente un danno all'altra auto quando gli è stato mostrato lo specchietto retrovisore rotto dell'utilitaria e si è reso disponibile ad un risarcimento immediato di 250 euro, così come richiesto dal 40enne a fronte del paventato rischio del ritiro immediato della patente se fossero intervenute le forze dell'ordine.

Il pensionato si è quindi recato a casa, ha preso il denaro richiesto e lo ha consegnato. La vittima ha poi riflettuto sulla dinamica dell'episodio e, insospettitosi si è rivolto ai carabinieri che hanno rintracciato i fuggitivi.