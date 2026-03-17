'Tutti al parco', laboratori e attività per bambini durante chiusura delle scuole a Fucecchio

In occasione della chiusura delle scuole per l’allestimento dei seggi elettorali, il Comune di Fucecchio grazie alla regia della biblioteca comunale e del centro giovani promuove “Tutti al parco”, una serie di laboratori e attività dedicate a bambini e ragazzi per accompagnare con creatività e divertimento i giorni non scolastici.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 20, lunedì 23 e martedì 24 marzo, con orario dalle 9 alle 13 (con possibilità di arrivo a partire dalle 8.30), offrendo un tempo di socialità, gioco e apprendimento in un ambiente sicuro e stimolante.

Le proposte sono gratuite e sono rivolte a due fasce di età:

bambini dai 6 agli 11 anni (scuole primarie), con attività che si alterneranno tra la Biblioteca comunale “Indro Montanelli” e il Museo Civico e Diocesano, dove i partecipanti potranno immergersi in laboratori creativi, narrazioni animate, giochi ispirati ai libri e percorsi interattivi legati alla storia e alla cultura locale. L'iniziativa ha già registrato un ottimo numero di partecipanti, tanto che per la fascia dai 6 agli 11 anni non ci sono più posti disponibili e le prenotazioni sono già chiuse.

Rimangono invece aperte le iscrizioni per ragazzi dagli 11 anni in poi (scuola media e gli studenti che frequentano la sede centrale dell’istituto Checchi in viale Gramsci), che potranno partecipare alle attività proposte al Centro Giovani Sottosopra, con esperienze pensate per stimolare la creatività, la cooperazione e il protagonismo giovanile.

Per informarsi o per fare l'iscrizione alle attività del Centro Giovani Sottosopra, ancora aperte, è possibile telefonare allo 0571 268229 oppure scrivere a biblioteca@comune.fucecchio.fi.it.

Questa iniziativa conferma l’impegno dell’amministrazione comunale a favore di percorsi educativi e ricreativi che valorizzano i bambini e i ragazzi come cittadini attivi, promuovendo al contempo momenti di socialità e di scoperta del territorio (e in questo caso del complesso di Parco Corsini, polmone verde cittadino e area dal grande valore storico-culturale)