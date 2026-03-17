Un evento al Museo Archeologico di Montelupo su profumi e 'puzzi' del passato

Cultura Montelupo Fiorentino
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Al Museo Archeologico, sabato 21 marzo dalle 10:00 alle 11:30, i più piccoli avranno l’occasione di esplorare un lato inaspettato della storia. Infatti, l’evento “Col naso nella storia” invita bambini e bambine a scoprire profumi e "puzzi" che caratterizzavano la vita quotidiana dei nostri antenati. Con racconti, curiosità e un laboratorio interattivo, questa attività promette di trasformare l’apprendimento in un’esperienza multisensoriale, coinvolgente e divertente.
L’iniziativa si rivolge principalmente ai bambini dai 5 ai 10 anni. Tuttavia, i più piccoli che frequentano ancora la Scuola dell’Infanzia potranno partecipare accompagnati da un adulto.

Grazie alla combinazione di storie e attività pratiche, i partecipanti avranno modo di comprendere come gli odori abbiano influenzato la vita delle persone nel passato, rendendo ogni curiosità ancora più memorabile.

Organizzazione e prenotazione
Quando: Sabato 21 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 11:30
Dove: Museo Archeologico, via Santa Lucia 33, Montelupo Fiorentino
Costo: 6€ a partecipante
Destinatari: bambini e bambine dai 5 ai 10 anni
I bimbi della Scuola dell’Infanzia devono essere accompagnati da un adulto
Prenotazione obbligatoria: Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al 339 4666461
Termine prenotazioni: venerdì 20 marzo, ore 13.00

I bambini e le bambine potranno immergersi in un mondo di odori, curiosità e laboratori, imparando divertendosi e scoprendo il lato più insolito della storia quotidiana dei nostri antenati.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

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