Vandali al liceo Buonarroti: estintori svuotati nei corridoi, lezioni sospese

Blitz notturno nello scientifico Filippo Buonarroti, scuola chiusa per bonifica. Indaga la polizia, ipotesi gruppo di giovani
Raid vandalico nella notte al liceo scientifico Filippo Buonarroti di Pisa, dove ignoti si sono introdotti nell’edificio scolastico svuotando numerosi estintori nei corridoi. La scoperta è stata fatta nella mattinata del 17 marzo dal personale dell’istituto, che ha immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.
Il dirigente scolastico ha disposto la sospensione delle lezioni per l’intera giornata per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di pulizia e bonifica dei locali, resesi necessarie dopo la dispersione della polvere contenuta negli estintori.
Sull’episodio indaga la polizia. L’ipotesi principale è che il gesto possa essere stato compiuto da un gruppo di ragazzi entrati nella scuola durante la notte.
Le indagini risultano complicate dal fatto che l’impianto interno di videosorveglianza non era funzionante al momento del raid. Gli investigatori stanno quindi acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza urbana presenti nelle strade vicine all’istituto, nella speranza di individuare elementi utili all’identificazione dei responsabili
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