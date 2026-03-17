Viabilità Pozzale-Casenuove, BE-Siamo Empoli e M5S presentano un'interrogazione

Sul progetto di modifica della viabilità di Pozzale e Casenuove, che prevede l'istituzione di un senso unico in via Val d'Orme "vecchia" e la realizzazione di una pista ciclabile, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interrogazione. Divisi i residenti delle frazioni sul piano presentato dal Comune: mentre nei giorni scorsi sono emerse considerazioni e alternative proposte da un gruppo che ha lanciato anche una raccolta firme per chiedere un confronto con l'amministrazione, in queste ore altri cittadini hanno invece manifestato sostegno al progetto. Ora a chiedere i dettagli sugli studi della viabilità interessata dal piano, sono anche i due gruppi consiliari.

Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e M5S sulle criticità segnalate dai residenti

Prendendo ad esame le criticità segnalate, i gruppi consiliari nell'interrogazione ricordano in particolare "l’assenza di parcheggi alternativi, che potrebbe aggravarsi con la nuova configurazione della strada" e che "la pista ciclabile prevista lungo via Val d’Orme risulterebbe interrotta da numerosi passi carrabili, da un tratto di strada (tra via Donne della costituente e via D’Ormicello) che sembra rimanere a doppio senso e sul ponte sull’Orme, con conseguenti dubbi sulla reale continuità e sicurezza del percorso ciclabile". Il senso unico "comporterebbe per molti residenti del Pozzale un significativo allungamento dei percorsi per rientrare alle proprie abitazioni, con possibili ripercussioni sia in termini di aumento del traffico locale sia di emissioni inquinanti e costi per i cittadini" e "l’allungamento del percorso potrebbe incidere anche sul servizio pubblico di trasporto sia sul servizio di scuolabus. In particolare, - proseguono i gruppi consiliari - permane la percezione che l’incrocio tra via Val d’Orme e via del Pozzale, ritenuto da molti residenti uno dei punti più critici dal punto di vista della sicurezza stradale, non venga sostanzialmente migliorato dal progetto".

L'interrogazione

"Considerato inoltre che nella zona insistono servizi sensibili come il trasporto scolastico per l’asilo, per il quale i tempi di permanenza dei bambini sul pulmino dovrebbero essere contenuti" e che "alcune ipotesi progettuali sembrerebbero collegarsi anche alle future scelte viarie relative a via delle Lame e alla sua eventuale direzione di marcia" Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e M5S, tramite i consiglieri Sabrina Ciolli, Leonardo Masi e Jacopo Maccari, chiedono a sindaco e giunta:

"Quanti incidenti stradali si sono verificati negli ultimi anni nella frazione del Pozzale e in particolare lungo via Val d’Orme, via del Pozzale e nei principali incroci della zona, indicando anche i punti in cui si sono verificati con maggiore frequenza". Poi sul progetto viene chiesto "a che punto si trova l'iter" per la modifica della viabilità in via Val d'Orme, "se il progetto sia già stato approvato formalmente; se si tratti di uno studio preliminare, di un progetto definitivo o esecutivo; e quali siano le prossime fasi previste".

Su via delle Lame "quale configurazione viaria si prevede, in particolare per quanto riguarda il senso di marcia" e se "tali scelte avranno effetti sulla viabilità di via del Pozzale, anche in relazione all’eventuale collegamento tra Pozzale e campo sportivo. Se tali interventi risultino già previsti nel Piano Operativo Comunale (POC) oppure se si tratti di interventi non ancora inseriti negli strumenti urbanistici vigenti". Sugli investimenti "quali e quante risorse economiche finanzieranno l’intervento, e in particolare se i fondi previsti derivino da avanzo di bilancio oppure da altre fonti di finanziamento" e "quali studi preliminari siano stati effettuati a supporto del progetto, in particolare per quanto riguarda: analisi dei flussi di traffico; valutazioni sulla sicurezza stradale; eventuali simulazioni viarie".

"Se l’Amministrazione abbia effettuato valutazioni sull’eventuale aumento del traffico e delle emissioni inquinanti dovuto all’allungamento dei percorsi per i residenti del Pozzale conseguente all’istituzione del senso unico; se siano state considerate le ricadute sul servizio di trasporto scolastico, in particolare sui tempi di percorrenza del pulmino dell’asilo e sulla permanenza dei bambini a bordo". E ancora "come si intenda garantire la continuità e la sicurezza della pista ciclabile prevista tra via Val d’Orme e il ponticino, tenendo conto della presenza di numerosi passi carrabili e delle possibili interruzioni del tracciato; se, come indicato dal biciplan e presente anche dal POC, permane la previsione della pista ciclabile su Via Val’Orme Nuova". Infine, sulla richiesta avanzata da alcuni cittadini "se l’Amministrazione intenda aprire un confronto pubblico con i residenti della frazione del Pozzale, anche alla luce della raccolta firme".

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