Pozzale-Casenuove, 'scontro' tra residenti: "Sì a nuova viabilità, boicottaggio per interessi politici"

Dopo la presa di posizione di alcuni residenti di Pozzale-Casenuove a Empoli contro la nuova viabilità prevista nel 'Piano frazioni e quartieri' e oggetto nei mesi scorsi di un percorso partecipativo del Comune con i cittadini, un altro gruppo di residenti difende la soluzione proposta dall'Amministrazione comunale.

Attraverso una nota il gruppo di cittadini non usa mezzi termini: "Avanti con la nuova viabilità di Pozzale-Casenuove!". Nella nota si legge che l'intervento "non è più rinviabile: la strada è pericolosa e stretta. I marciapiedi sono stretti, quando del tutto assenti. Noi residenti vediamo ogni giorno macchine salire sui marciapiedi per scambiarsi, auto fare retromarcia per darsi la precedenza, attese quando si creano incastri, specchietti danneggiati quando ci si affianca per scambiarsi. Anche gli autobus hanno difficoltà e spesso devono salire sul marciapiedi per passare. Quando la strada è libera invece le auto sfrecciano a velocità elevate. Viviamo in un generale situazione di pericolo costante quando usciamo di casa: muoversi a piedi o in bici è troppo pericoloso. Chiediamo che si vada avanti con il progetto con determinazione, garantendo sosta finalmente regolare su via Valdorme, marciapiedi più larghi e completi, una via ciclopedonale separata dalla sede stradale tra le due frazioni ed Empoli, velocità ridotta per le auto. Chiediamo la sicurezza che manca! Non è vero che si allungheranno i tragitti per tornare a casa, la viabilità verrà ridisegnata a vantaggio della collettività: più sicurezza, più ordine. Utilizzeremo meno la macchina risparmiando un sacco di soldi: residenti e negozi di prossimità saranno i primi a beneficiarne!".

Nella nota il "gruppo di cittadini residenti a Pozzale Casenuove" spiega di aver partecipato attivamente al percorso di dialogo con l'Amministrazione: "Abbiamo partecipato alla prima assemblea pubblica sul tema della viabilità delle nostre frazioni a ottobre 2025. Lì abbiamo appreso della proposta del Comune di Empoli di riordinare la viabilità con un senso unico, regolarizzare tutta la sosta sulla strada e realizzare un percorso ciclopedonale fino alla rotonda di via dei Cappuccini. Avevamo letto questa notizia sui canali del Comune già a giugno 2025. Alcuni di noi hanno partecipato anche a una camminata dedicata alla spiegazione della nuova viabilità un sabato mattina. In queste occasioni abbiamo manifestato alcune criticità previste dal progetto chiedendo alcune specifiche migliorie. In seguito abbiamo partecipato ad un’assemblea di gennaio 2026 in cui il progetto è stato presentato al netto delle modifiche emerse".

"Interessi politici e personali"

Il gruppo si scaglia quindi contro i residenti che nei giorni scorsi avevano tentato, a loro dire di "boicottare" il progetto "per interessi personali e politici in opposizione all’amministrazione comunale":

"Tutti noi siamo stati cercati per firmare una petizione contro il progetto, priva del progetto in discussione. Riteniamo che serva invece un approccio costruttivo che magari chieda specifiche modifiche, ma senza mai mettere in discussione il progetto intero. Siamo molto preoccupati che il progetto venga boicottato da un gruppo di persone che hanno interessi personali e politici in opposizione all’amministrazione comunale; se venisse strumentalizzato questo intervento sulla viabilità pubblica di Pozzale Casenuove a discapito della qualità della vita di questa zona della città, impedendo anche una valorizzazione delle frazioni tutte, sarebbe una sciagura. Non possiamo permettere che una questione così delicata possa sfociare in un battibecco politicizzato da pochi soggetti interessati ai propri tornaconti e disinteressati da quelli di comunità. Da molti anni il problema della viabilità in queste frazioni è stato sollevato, mai come adesso un intervento risulta possibile, necessario e immediato".

"Non rinviare la scelta": le richieste

Dopo aver partecipato a più incontri con l’amministrazione il gruppo chiede quindi "di non rinviare più questa scelta di cui si discute da 30 anni".

Queste le richieste nel dettaglio:

- Via delle Lame sia inserita nel progetto e possa garantire circolarità alla viabilità, lasciando il tratto via Valdorme nuova-via delle lame a senso doppio.

- Che, di conseguenza, si adegui la viabilità di via Pozzale e via Montanelli al fine di garantire la circolarità di uscita di questo blocco di case.

- La pista ciclabile colleghi Empoli (da via dei Cappuccini) con Casenuove.

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