Al via a Pontassieve la prima edizione di 'Wanderandpick'

Sabato 21 marzo, in occasione del primo giorno di primavera, il Comune di Pontassieve inaugura la prima edizione di "Wanderandpick - Passeggia e Raccogli". L'iniziativa, che avrà inizio alle ore 10.30 lungo la passeggiata del fiume Sieve in viale Diaz, sarà l’occasione per scoprire 20.000 tulipani di 30 varietà differenti, tra design del paesaggio, partecipazione del pubblico e ricerca scientifica applicata al florovivaismo.

Il progetto nasce dalla sinergia tra l'Amministrazione Comunale, l'associazione "Le Tribù della Terra" e il supporto operativo del gruppo scout Agesci Pontassieve 1. Non si tratta di un semplice intervento estetico, ma di un vero laboratorio di sostenibilità urbana. La messa a dimora dei bulbi ha seguìto rigorosi criteri biologici, avvalendosi di colonie microbiologiche per migliorare la qualità delle piante.

L'evento di sabato 21 marzo prevede modalità di partecipazione volte a garantire la continuità del progetto: sarà possibile raccogliere i fiori con un contributo di 1 euro a fiore o 50 centesimi a bulbo, fondi necessari per finanziare e rendere sostenibile l'iniziativa.

"Questo intervento è il frutto di 10 anni di sperimentazione in Toscana e ricerca scientifica. - ha dichiarato la dott.ssa Alessandra Benati, curatrice del progetto - Abbiamo unito a questo aspetto la cura e lo sviluppo dell’arte e dell’abitudine al giardino come momento di diletto e riscoperta di un verde spirituale”

L'invito a vivere questi luoghi è aperto a tutte le scuole, agli alunni, ai maestri, ma anche ai pittori e a chiunque cerchi un momento di relax, foto o disegno in un contesto unico.

Al termine della stagione i bulbi saranno donati a scuole e associazioni del territorio per essere reimpiantati, moltiplicando i giardini diffusi nella comunità.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio Stampa

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