A Empoli lo spettacolo 'Duccio – Favola musicale di un Super Eroe'

Prosegue la rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, organizzata dall’associazione culturale Il Contrappunto al Teatro Il Momento di Empoli. Domenica 22 marzo alle ore 16.30 sarà presentato “Duccio – Favola musicale di un Super Eroe”, progetto multidisciplinare ideato dal violinista e autore Vieri Bugli che unisce lettura, musica dal vivo e proiezioni di immagini inedite.

La favola musicale racconta la storia di Duccio, un bambino che non riesce a “digerire” l’imposizione della realtà come unica dimensione e che, rifugiandosi nella musica, attraversa paure, desideri e sogni, trasformando la propria fragilità in un superpotere interiore. Ogni difficoltà diventa così occasione di crescita e scoperta di sé, in un percorso che invita ciascuno a diventare “Super Eroe di se stesso”.

Il progetto si rivolge a un pubblico ampio e trasversale: adolescenti e giovani adulti che si ritrovano nelle sfide del protagonista, ma anche famiglie e spettatori curiosi di esperienze culturali innovative.

Vieri Bugli, autore e violinista, ha collaborato con importanti orchestre e artisti a livello nazionale e internazionale, sviluppando un linguaggio che integra musica, letteratura e arti visive. Lo spettacolo rappresenta un’occasione per avvicinare il pubblico ai temi della resilienza e della crescita personale attraverso un’esperienza coinvolgente ed emozionale.

L’appuntamento del 22 marzo sarà anche un momento speciale per l’Associazione Il Contrappunto, che festeggia i suoi primi cinque anni di attività. Un traguardo che verrà condiviso con il pubblico al termine dello spettacolo, durante l’aperitivo solidale a cura dell’associazione Noi da grandi, con un momento simbolico di festa, torta e candeline insieme agli spettatori.

Fonte: Ufficio stampa