A Fucecchio importante affluenza per la 'Lotteria degli Stereotipi'

Oltre 300 presenze, tra cittadinanza e giovani studentesse e studenti, per ribadire che la lotta alla violenza maschile sulle donne passa innanzitutto da una profonda rivoluzione culturale. Giovedì 12 e venerdì 13 marzo, presso il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, è andato in scena lo spettacolo "Lotteria degli Stereotipi", promosso dall’Associazione Frida in collaborazione con il Comune di Fucecchio e l'associazione Uniche ma Plurali. Al centro dell’iniziativa, la convinzione che la lotta alla violenza contro le donne passi inevitabilmente attraverso la decostruzione degli stereotipi di genere.

Parlare di stereotipi non è un esercizio teorico, ma una necessità urgente per produrre il cambiamento di cui la nostra società ha bisogno: i pregiudizi sui ruoli maschili e femminili sono infatti le radici invisibili su cui germoglia la discriminazione e, nei casi più gravi, la violenza. Utilizzare l'ironia del teatro per mostrare quanto questi modelli siano rigidi e artificiali permette di scalfirli, offrendo soprattutto ai più giovani la possibilità di immaginare relazioni basate sulla libertà e sul rispetto reciproco. L'incontro con le nuove generazioni. Lo spettacolo ha registrato un’importante affluenza nella serata di giovedì, per poi replicare la mattina di venerdì davanti a una platea d’eccezione: gli studenti e le studentesse dell’Istituto Superiore "A. Checchi" di Fucecchio.

Il dibattito post-spettacolo, curato dalle operatrici del Centro Antiviolenza Frida insieme alla Sindaca Emma Donnini, all’Assessora Sabrina Mazzei e alla Commissione delle elette e nominate, ha trasformato il teatro in uno spazio di vero confronto Il successo della "Lotteria degli Stereotipi" conferma che la rete tra associazionismo, istituzioni e scuole è lo strumento più potente per trasformare la realtà e liberare le persone dalla gabbia degli stereotipi.

Fonte: Frida - Ufficio stampa