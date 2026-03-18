Al Career Day Unifi gli studenti incontrano oltre cento realtà del mondo del lavoro

Ancora aperte le iscrizioni al Career Day dell’Ateneo fiorentino, il principale evento di placement targato Unifi.

All’edizione 2026 saranno presenti più di 100 realtà del mondo del lavoro locale e nazionale con posizioni aperte: aziende, studi professionali e cooperative presenteranno la propria organizzazione ed effettueranno colloqui.

L’iniziativa, che si svolgerà lunedì 23 marzo (ore 9-18) negli spazi del Campus Morgagni A (viale Morgagni, 44 – Firenze), è aperta agli studenti che stanno concludendo la laurea triennale, a chi è iscritto a una laurea magistrale o a ciclo unico, ma anche a laureati di primo e secondo livello da non più di tre anni, oltre che agli iscritti o ai titolari di master, corsi di dottorato, scuole di specializzazione o alta formazione. Le domande di partecipazione possono provenire da candidati appartenenti a tutte le Scuole di Ateneo e a tutte le aree scientifico-disciplinari.

Fonte: Università di Siena

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