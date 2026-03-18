Al Career Day Unifi gli studenti incontrano oltre cento realtà del mondo del lavoro

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Career Day Unifi
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Appuntamento lunedì 23 marzo al Campus Morgagni con aziende, studi professionali e cooperative

Ancora aperte le iscrizioni al Career Day dellAteneo fiorentino, il principale evento di placement targato Unifi.

All’edizione 2026 saranno presenti più di 100 realtà del mondo del lavoro locale e nazionale con posizioni aperte: aziende, studi professionali e cooperative presenteranno la propria organizzazione ed effettueranno colloqui.

L’iniziativa, che si svolgerà lunedì 23 marzo (ore 9-18) negli spazi del Campus Morgagni A (viale Morgagni, 44 – Firenze), è aperta agli studenti che stanno concludendo la laurea triennale, a chi è iscritto a una laurea magistrale o a ciclo unico, ma anche a laureati di primo e secondo livello da non più di tre anni, oltre che agli iscritti o ai titolari di master, corsi di dottorato, scuole di specializzazione o alta formazione. Le domande di partecipazione possono provenire da candidati appartenenti a tutte le Scuole di Ateneo e a tutte le aree scientifico-disciplinari.

Fonte: Università di Siena

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