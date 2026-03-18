Al via 'Ci sto? Affare fatica!': il progetto che rende i giovani protagonisti della cura del bene comune

Attualità Montopoli in Val d'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Prendersi cura dei beni pubblici per fare squadra e creare comunità. Il Comune di Montopoli in Val d’Arno aderisce per la prima volta "Ci sto? Affare fatica!", il progetto che chiama a raccolta i giovani del territorio per prendersi cura dei beni comuni, trasformando le vacanze pasquali in un’occasione di crescita, impegno civile e socializzazione.

L’iniziativa invita i ragazzi e le ragazze residenti a Montopoli e che frequentano le tre classi delle scuole secondarie di primo grado a formare delle "squadre di fatica". Supportati da un tutor i partecipanti saranno impegnati in piccoli lavori di manutenzione, decoro urbano e riqualificazione di parchi e spazi pubblici.

Le attività si svolgeranno dal 30 marzo al 3 aprile 2026, nella fascia oraria mattutina dalle 8.30 alle 12.30. Non si tratta però di solo volontariato: l’impegno dei ragazzi sarà riconosciuto attraverso dei "buoni fatica" (del valore di 50 euro a settimana), spendibili in abbigliamento, libri, cartoleria, tempo libero o generi alimentari presso i negozi locali che hanno aderito alla rete.

«L’obiettivo del progetto – commentano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini è offrire l’opportunità ai ragazzi e le ragazze di Montopoli di sentirsi parte viva della comunità. Prendersi cura di un bene o un luogo pubblico non è soltanto un aiuto concreto al decoro urbano, ma un potente segnale di appartenenza e rispetto per ciò che è di tutti. Grazie alla cooperativa sociale Arnera che segue tutto il progetto e alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che promuove la nostra prima edizione».

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e i posti sono limitati. Sul sito del Comune di Montopoli è possibile leggere tutta la documentazione. Le attività che vogliono partecipare all’iniziativa possono aderire compilando un apposito modulo. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a cisto@arnera.net.

 

A questo link i documenti necessari alla candidatura:

https://www.comune.montopoli.pi.it/notizie/Progetto--Ci-sto--Affare-Fatica--.html

Notizie correlate

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
17 Marzo 2026

Adotta uno spazio pubblico a Montopoli, al via le domande per cittadini e associazioni

Aiuole, rotatorie, fioriere e spazi verdi, al via l’avviso che permette a cittadini, cittadine di prendersi cura di alcuni spazi di Montopoli e frazioni. È stata pubblicata sul sito del [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
16 Marzo 2026

Bambini e bambine della primaria di Montopoli ospiti a Radio Lady e gonews!

Dalla 5ªB della scuola elementare Galileo Galilei, nel comune di Montopoli in Val d'Arno, fino a via Ponzano, a Empoli, per scoprire la magia della radio. Bambine e bambini, accompagnati [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
16 Marzo 2026

Festa a Capanne per i 50 anni di attività dell'Oreficeria Flora Gioielli

Grandissima partecipazione a Capanne di Montopoli Valdarno per festeggiare i 50 anni di attività dell'Oreficeria Flora Gioielli. Mezzo secolo di storia celebrato con un riconoscimento consegnato dal presidente Area Vasta Confcommercio [...]



Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina