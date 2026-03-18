Al via 'Ci sto? Affare fatica!': il progetto che rende i giovani protagonisti della cura del bene comune

Prendersi cura dei beni pubblici per fare squadra e creare comunità. Il Comune di Montopoli in Val d’Arno aderisce per la prima volta "Ci sto? Affare fatica!", il progetto che chiama a raccolta i giovani del territorio per prendersi cura dei beni comuni, trasformando le vacanze pasquali in un’occasione di crescita, impegno civile e socializzazione.

L’iniziativa invita i ragazzi e le ragazze residenti a Montopoli e che frequentano le tre classi delle scuole secondarie di primo grado a formare delle "squadre di fatica". Supportati da un tutor i partecipanti saranno impegnati in piccoli lavori di manutenzione, decoro urbano e riqualificazione di parchi e spazi pubblici.

Le attività si svolgeranno dal 30 marzo al 3 aprile 2026, nella fascia oraria mattutina dalle 8.30 alle 12.30. Non si tratta però di solo volontariato: l’impegno dei ragazzi sarà riconosciuto attraverso dei "buoni fatica" (del valore di 50 euro a settimana), spendibili in abbigliamento, libri, cartoleria, tempo libero o generi alimentari presso i negozi locali che hanno aderito alla rete.

«L’obiettivo del progetto – commentano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini è offrire l’opportunità ai ragazzi e le ragazze di Montopoli di sentirsi parte viva della comunità. Prendersi cura di un bene o un luogo pubblico non è soltanto un aiuto concreto al decoro urbano, ma un potente segnale di appartenenza e rispetto per ciò che è di tutti. Grazie alla cooperativa sociale Arnera che segue tutto il progetto e alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che promuove la nostra prima edizione».

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e i posti sono limitati. Sul sito del Comune di Montopoli è possibile leggere tutta la documentazione. Le attività che vogliono partecipare all’iniziativa possono aderire compilando un apposito modulo. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a cisto@arnera.net.

A questo link i documenti necessari alla candidatura:

https://www.comune.montopoli.pi.it/notizie/Progetto--Ci-sto--Affare-Fatica--.html

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