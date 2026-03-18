Alla SMSBiblio l’assemblea dei quartieri Don Bosco-Pratale e Pisanova-Cisanello

Si è tenuta ieri martedì 17 marzo alla Bibliotema Comunale SMS alle Piagge l’assemblea pubblica rivolta agli abitanti dei quartieri di Don Bosco-Pratale e Pisanova-Cisanello. Molta partecipazione da parte dei cittadini alla seconda tappa della campagna di ascolto e confronto che l’Amministrazione sta portando avanti in tutti i quartieri della città, con la partecipazione del Sindaco e di tutta la Giunta Comunale. “Il Quartiere del futuro per la città che cambia”, è il titolo della campagna di ascolto in 10 tappe che si concluderà martedì 26 maggio a Putignano. Il prossimo appuntamento sarà martedì 24 marzo all’Auditorium della Misericordia al Cep, per i quartieri Cep e Barbaricina.

“I quartieri di Don Bosco-Pratale e Pisanova-Cisanello – ha detto il Sindaco Michele Conti in apertura di assemblea - rappresentano la parte più nuova e densamente abitata della città. Sono quartieri residenziali, subito alle porte del centro cittadino, scelti da molti abitanti e famiglie per la buona offerta di servizi come asili, scuole con orario a tempo pieno, la presenza di attività commerciali di grande distribuzione come supermercati e centri commerciali. Mentre Don Bosco e Pratale sono stati urbanizzati con il criterio di una residenzialità più attenta alle esigenze del cittadino, Pisanova e Cisanello hanno risentito purtroppo di una cementificazione selvaggia, che ha guardato soltanto agli interessi di privati, cooperative e di coloro che hanno urbanizzato la parte nuova della città negli anni ’80-’90, senza alcuna attenzione all’inserimento di spazi verdi e aree pubbliche di socializzazione all’interno dei quartieri”.

Pisanova-Cisanello, il quartiere che cambia

“In questi anni - ha proseguito il Sindaco - parallelamente all’impegno sul fronte dei lavori pubblici, abbiamo lavorato intensamente con la macchina comunale per chiudere tante partite urbanistiche che erano aperte, contribuendo a risolvere criticità e intoppi burocratici, in modo da permettere ad enti e privati di avviare cantieri che la città aspettava da anni.

- nuovo ospedale Stella Maris, che andrà a completare l’area sanitaria del polo ospedaliero del Nuovo Santa Chiara, sarà una struttura innovativa, immersa nel verde in cui è inserito e accanto del vicino Parco Europa, ora in fase di espansione con il secondo lotto di lavori: il Parco diventa un’oasi di verde e relax a disposizione, oltre che dei cittadini, degli utenti dei servizi ospedalieri.

- lì di fronte il completamento dell’edificio delle Torri di via Bargagna, di cui è stata completata la torre nord già acquistata come sede della ATI Project, diventa una business tower che contribuisce a dare un volto di modernità al quartiere, diventando un simbolo del quartiere che cambia

- sviluppo urbanistico dell’area intorno al CNR, che si sta ampliando grazie ai progetti in corso dell’Università di Pisa (nuovo Dipartimento di Biologia) e della Scuola Sant’Anna (Polo Scientifico della Scuola Sant’Anna), con tutti i problemi connessi alla viabilità che stiamo affrontando con nuove infrastrutture, come la rotatoria appena realizzata, e lo studio di nuove soluzioni di mobilità.

- la concessione dell’ex convento di Santa Croce in Fossa Banda alla Scuola Sant'Anna ha permesso il recupero dell’antico complesso con la funzione di collegio universitario, facendo tornare a nuova vita bene storico della città all’interno del quartiere Don Bosco, togliendolo dallo stato di abbandono e degrado in cui si trovava.

- Risolto anche il destino dell’ex studentato della Paradisa a Cisanello che è stato venduto da Invimit a una società privata che ha già avviato il cantiere per realizzare alloggi per studenti: sarà un altro immobile che viene strappato al degrado”.

Di seguito il Sindaco ha provveduto a elencare le cose fatte dall’Amministrazione negli 8 anni di governo e i prossimi progetti per il futuro, aprendo poi la discussione alle tante persone presenti che sono intervenute con segnalazioni, critiche, richieste di interventi e proposte.

1. VERDE URBANO

Nuove aree verdi a Pisanova-Cisanello

In questi 8 anni di governo, la nostra Amministrazione ha investito tantissime risorse in opere di riqualificazione di spazi abbandonati dei quartieri di Pisanova e Cisanello per trasformarli in aree pubbliche destinate al verde e alla socialità dei cittadini. Sia nel caso del Parco Europa che in quello del Parco di Pungilupo, un nuovo parco di 11 ettari e 1.500 alberature, abbiamo provveduto ad espropriare vaste aree di terreno e destinarle definitivamente a verde pubblico: una cosa che nelle precedenti amministrazioni non era mai stato fatto. Prima di noi quelle aree potevano essere destinate a servizi, cioè alla costruzione di edifici. Con la creazione di questi due grandi polmoni verdi nella parte nuova della città abbiamo garantito la salvaguardia del verde presente, riqualificandolo con grandi progetti che hanno trasformato aree in stato di abbandono in parchi urbani pieni di nuovi alberature e servizi per i cittadini, come aree gioco per bambini, piste ciclopedonali, aree fitness e campi per lo sport libero e il ritrovo dei ragazzi.

Alberature a Pisanova-Cisanello: 2.700 alberi in 8 anni

Nel quartiere di Cisanello abbiamo realizzato ben 5 nuovi boschi urbani dedicati ai nuovi nati, ciascuno di di 100 alberi, oltre ad aver dato vita al Parco Europa con 500 alberature a cui se ne aggiungono altre 130 con il secondo lotto di lavori in corso in questi giorni e al Parco Pungilupo, la grande opera finanziata con i fondi PNRR in corso di completamento, con 1.500 nuove alberature. Se aggiungiamo altri interventi svolti nel quartiere in questi anni, dal 2018 a marzo 2026 il patrimonio arboreo del quartiere di Cisanello sarà aumentato di 2.700 alberi. Numeri che parlano di un impegno concreto per aumentare il patrimonio arboreo e le aree verdi a disposizione dei residenti, come strumento per riqualificare e ricucire tra di loro quartieri che hanno necessità di recuperare una dimensione a misura di cittadino.

Oltre alle grandi opere abbiamo lavorato anche per mantenere e riqualificare le aree verdi di quartiere dedicate all’incontro dei cittadini, alla socialità e allo sport dei ragazzi come l’area verde del Parco Timpanaro in via Norvegia, il nuovo campo da basket e l’area fitness finanziata con il bando “Sport nei parchi” all’interno del Parco Europa, le piantumazioni di nuovi alberi nei giardini scolastici, l’ampliamento e la riqualificazione dello skate park in via De Ruggero ora in corso, i lavori del secondo lotto del parco di Mau alle Piagge, ora in fase di affidamento (con il campo da baskin per il gioco delle persone con disabilità e il collegamento all’area fitness sulle Piagge), la riqualificazione del verde nelle tante rotatorie del quartiere come quella con via Maccatella e via di Padule, quella in uscita alla città verso via San Pio da Pietralcina, quella in via Bargagna, la rotatoria del CNR e il “tondo” delle Piagge, e infine le opere di urbanizzazione a scomputo realizzate in via Taddei, dove è stata realizzata un’area verde e un’area sgambatura per cani in via Castinelli.

2. PNRR

Pisa THIS a Cisanello (16,6 milioni di euro)

Il Piano Innovativo per la Qualità dell’Abitare che riguarda il quartiere di Cisanello e si chiama “Pisa This” (Tollerance, Hospitality, Inclusion e Sustainability), è stato finanziato con fondi PNRR per un totale di 16,6 milioni di euro, e prevede diversi interventi di rigenerazione urbana, tra cui opere di urbanizzazione, una grande parco urbano e interventi di riqualificazione degli alloggi popolari. Tutti i lavori termineranno entro 31 marzo 2026.

Opere di urbanizzazione: sono in corso i lavori per la realizzazione di piste ciclabili, nuova illuminazione pubblica, marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati nelle vie Frascani, Pungilupo e via di Padule

Parco Urbano di via Pungilupo: sono in corso i lavori per la creazione della nuova grande area verde attrezzata di oltre 11mila metri quadrati che prevede la messa a dimora di 1.500 alberature, con realizzazione di aree ludiche accessibili e inclusive connesse da percorsi ciclopedonali.

Recupero del fabbricato di via Garibaldi: sono quasi terminati i lavori di recupero del fabbricato della ex Chiesa di San Marco in Calcesana che sarà destinato ad attività culturali, ovvero data in concessione al Teatro Verdi, che lo utilizzerà come luogo di formazione, incontro e aggregazione per i giovani.

Interventi sul patrimonio ERP (vedi la parte su case popolari).

Piano Asili Nido

Piano per asili nido (5 milioni di euro). Il Comune di Pisa ha partecipato al Bando “Piano per asili nido” ottenendo 5 milioni di euro per potenziare l’offerta dei servizi di istruzione. Nei 5 asili nido interessati da interventi, gli interventi, oltre a mettere a disposizione strutture nuove, ecosostenibili e funzionali, porteranno a un aumento complessivo di 31 posti nido.

- Asilo nido San Biagio a Cisanello è stato demolito ed è in corso di ricostruzione il nuovo edificio che permetterà un aumento di 7 unità per lattanti, portando a 55 il numero nei posti nido e consentirà di disporre di uno spazio completamente nuovo, progettato a misura di bambino, con ambienti accoglienti, illuminati in maniera naturale, progettati per stimolare i bambini, privilegiando la connessione tra spazi interni ed esterni e riducendo al minimo l'impatto ambientale. I lavori saranno completati a giugno. Importo di 1,96 milioni di euro, finanziati per 1,34 milioni con PNRR, 134mila FOI e 481mila euro del Comune.

- Asilo nido Betti a Don Bosco è stata completata l’opera di riqualificazione funzionale e la ristrutturazione dell’edificio: sono stati realizzati gli spazi per creare due unità funzionali autonome, ciascuna da poter destinare a due gruppi di bambini, medio-grandi e medio-piccoli, in modo da poter aumentare di 5 unità, portando a 38 il numero dei posti nido. Grazie agli interventi realizzati è possibile oggi disporre di un sistema edilizio conforme alla normativa antisismica, con classe energetica migliore, impianti adeguati, spazi interni e servizi igienici riorganizzati. Intervento per valore complessivo di 620mila euro (385mila fondi PNRR +FOI e 235mila risorse comunali).

3. MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI (STRADE, MARCIAPIEDI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

Negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha portato avanti con continuità quello che abbiamo chiamato il grande piano delle piccole manutenzioni, un lavoro diffuso e costante che ha riguardato anche e in modo particolare quartieri come Pisanova, Cisanello, Pratale e Don Bosco, dove per molto tempo si erano accumulati ritardi negli interventi e situazioni di evidente degrado. Abbiamo scelto di intervenire in modo sistematico, programmando una lunga serie di lavori che hanno interessato strade, marciapiedi, piste ciclabili, attraversamenti pedonali e spazi pubblici, con l'obiettivo di restituire decoro, sicurezza e qualità urbana a zone molto abitate della città

Ma c'è stato anche un lavoro costante di ascolto del territorio: in molti casi si è intervenuti per rispondere alle segnalazioni dei cittadini, provvedendo con manutenzioni puntuali e necessarie nei punti dove venivano segnalate criticità.

Asfalti

Sono stati realizzati 55 interventi di rifacimento del manto stradale nei quartieri di questa area. Un numero importante, che dà la misura di quanto fosse necessario recuperare situazioni che si trascinavano da tempo. Alcuni interventi hanno riguardato strade particolarmente conosciute dai cittadini perché per anni erano rimaste in condizioni difficili. Penso a vie molto frequentate come via Matteucci, via Matteotti, via Don Bosco, via Veneto, via di Pratale, via Santa Marta, via Cisanello, via Maccatella, via Moruzzi e via Frascani oltre alla sistemazione della rotatoria del CNR.In particolare nel marzo 2022 abbiamo portato a termine un restyling complessivo di via di Pratale, con rifacimento dei marciapiedi, dell’asfalto e sistemazione delle alberature.

Marciapiedi

Interventi importanti sui marciapiedi, con rifacimenti e nuove realizzazioni laddove mancavano: pensiamo a tutti i marciapiedi che hanno migliorato la sicurezza dei pedoni e l'accessibilità in via Cisanello (lungo il Parco Europa) e tutta l’area di via San Pio da Pietralcina, dalla zona che va verso l’Ospedale di Cisanello verso il Ponte alle Bocchette.

Attraversamenti pedonali in quota, in diversi punti dei quartieri, per ridurre la velocità delle auto e aumentare la sicurezza, soprattutto nelle zone più frequentate: in via Bargagna e via Cisanello con impianto semaforico, in via Don Bosco con illuminazione, in via di Pratale proprio per garantire una maggiore visibilità e una protezione più efficace per chi si muove a piedi.

4. Mobilità sostenibile

Con la realizzazione del PONTE CICLOPEDONALE TRA CISANELLO E RIGLIONE, inaugurato a maggio 2023, abbiamo cambiato il modo di spostarsi tra due dei quartieri più popolosi della città, migliorando la mobilità sostenibile tra le due sponde dell'Arno e fornendo a tutti i cittadini una nuova bellissima infrastruttura che è diventata meta di passeggiate lungo l’argine del fiume. Un investimento di 3,5 milioni di euro di fondi del Comune, Regione e Aoup.

A questo abbiamo aggiunto nel quartiere di Cisanello piste e collegamenti ciclabili come il completamento dei percorsi tra l'asse di via di Pratale, via Moruzzi, via Matteucci e via di Cisanello, ciclabile esterna CNR, la ciclabile di via Frascani, via Pungilupo e via Padule, oltre ai percorsi dentro al Parco Europa.

5. CASE POPOLARI

Negli ultimi anni abbiamo fatto un grande lavoro sulle case popolari, che sono da sempre una delle nostre priorità. In tutta Pisa abbiamo investito complessivamente oltre 60 milioni di euro tra nuove costruzioni, riqualificazione degli edifici esistenti e recupero degli alloggi rimasti sfitti. Interventi che hanno riguardato anche questi quartieri e che ci hanno permesso di aumentare il numero di case disponibili per le famiglie che ne hanno più bisogno e migliorare allo stesso tempo la qualità della vita quotidiana di chi vive in questi alloggi.

Opere di efficientamento energetico alloggi Cisanello

- Lavori di efficientamento energetico di 112 alloggi in via Matteucci. I lavori terminati a febbraio, hanno riguardato la sostituzione di infissi e valvole termostatiche. L’importo del finanziamento di Regione Toscana e Comune è di 738.363 euro

- Lavori di riqualificazione energetica di 78 alloggi in Via Merlo. I Lavori sono terminati ed hanno riguardato la sostituzione degli infissi all’interno delle residenze, la sostituzione delle valvole dei radiatori con nuove termostatiche. L’intervento è finanziato con fondi Regionali e Comunali, per importo complessivo di 1 milione.

Piano Nazionale Complementare (PNC) Casone San Biagio

Via di Nudo- vai di Puglia c.d. “casone” per circa 3,5 milioni di euro

- Manutenzione straordinaria finalizzata alla rifunzionalizzazione degli alloggi e al rifacimento della copertura. Finanziamento fondi PNC per 2,7 milioni di euro. Ultimazione lavori prevista per luglio 2026.

- Manutenzione straordinaria finalizzata al rifacimento delle facciate e realizzazione di due impianti ascensore. Finanziamento fondi Comune di Pisa per 780.000 euro, ultimazione lavori prevista per dicembre 2026.

PINQUA THIS finanziamento 6,6 milioni di euro

L’intervento riguarda diversi lavori che interessano complessivamente n. 108 alloggi ERP, fra i quali:

- Efficientamento energetico di 80 alloggi di E.R.P. a Cisanello (sostituzione infissi, caldaie, cronotermostati ed installazione di valvole termostatiche);

- Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di 8 alloggi di E.R.P. in Cisanello;

- Manutenzione straordinaria di un fabbricato di E.R.P. in via Toscana 4 composto da n. 8 alloggi;

- Demolizione di n. 2 fabbricati di E.R.P. in Cisanello in via di Padule (composto da 12 alloggi) e via di Nudo (composto da 2 alloggi), il primo in fase di demolizione in questi giorni e il secondo già demolito, e la nuova costruzione di un fabbricato di ERP con recupero di volumi in Via Frascani. I lavori per la nuova costruzione sono in corso e la fine lavori è prevista per marzo-aprile 2026, data entro la quale saranno demoliti i 2 fabbricati ERP. Gli alloggi dei fabbricati oggetto di demolizione hanno superfici piccole, mentre il nuovo fabbricato, invece, sarà composto da 12 alloggi ERP di taglio dimensionale grande.

Manutenzioni straordinarie alloggi Cisanello

Dal 2019 abbiamo ristrutturato fabbricati con interventi di manutenzione straordinaria, per rendere le case più sicure e vivibili: via Maccatella, via di Merlo, via di Padule, via Galluzzi, via Matteucci e via Di Nudo.

In alcune strade, come via Galluzzi, via Matteucci, via Di Nudo, via di Puglia e via Norvegia, abbiamo anche lavorato sulle parti comuni degli edifici ERP, migliorando gli spazi condivisi e la qualità della vita di tutti.

6. SERVIZI SOCIALI E PER I CITTADINI

Nuovo sportello decentrato Anagrafe a Don Bosco

È stata inaugurata a settembre 2025, la nuova sede decentrata dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Pisa, nei locali dell’ex Circoscrizione 5 in Largo Petrarca. L’intervento, che ha previsto un investimento di circa 150 mila euro per la riqualificazione dei locali, ci ha consentito di ampliare l’offerta dei servizi anagrafici e di stato civile, valorizzando le sedi decentrare dove il cittadino può facilmente accedere a molti servizi: rilascio e rinnovo delle carte d’identità, certificati di residenza, nascita, matrimonio e cittadinanza, cambi di residenza e domicilio, registrazione di nascite, matrimoni e decessi, pubblicazioni di matrimonio e rilascio di estratti e copie integrali degli atti. L’Ufficio di Largo Petrarca è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e, nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 15.00 alle 16.30, con ricevimento libero senza limiti di accessi.

Biblioteca SMS alle Piagge: ampliamento di orari e servizi

Il servizio della SMSBiblio alle Piagge è in forte crescita: sono quasi 5mila le persone che hanno frequentato la biblioteca e usufruito dei servizi nel 2025, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. I prestiti dal 2022 al 2025 sono quasi raddoppiati, arrivando a superare i 58mila, che è il dato più alto della Rete Bibliolandia. Questo risultato testimonia un aumento della partecipazione: studenti, anziani che vengono a leggere il giornale, bambini che vengono a scegliere i libri, tornano in biblioteca perché possono vivere questi spazi come luoghi di studio, incontro, formazione e socialità.

A contribuire al raggiungimento di questi risultati è stato l’ampliamento dell’orario di apertura: a partire da gennaio 2025 abbiamo esteso l’orario nel fine settimana, inserendo l’apertura della domenica mattina, ora arrivata fino alle 13, e l’allungamento dell’orario del sabato che adesso arriva fino alle 19. Questo significa che nei mesi invernali fino a maggio, riusciamo ad offrire al pubblico 64 ore di apertura settimanali, che sono tra i dati più alti di tutta la Toscana. Inoltre è importante evidenziare che solo i prestiti per ragazzi sono stati ben 22mila: un segnale che la biblioteca rappresenta un punto di riferimento centrale per avvicinare i ragazzi alla lettura, grazie anche alla politica del “Dono del Libro”.

PROSSIMI PROGETTI

Stanno per partire i lavori per la realizzazione del nuovo campo sportivo nell’area tra via Maccatella e le Piagge: sarà un’area composta da un campo da basket, corredato di gradonate e un’area per l’attività sportiva con attrezzature ludico-sportive. Saranno realizzati anche collegamenti pedonali e piste ciclabili per raggiungere il campo.

È in fase di studio il progetto di riqualificazione dell’area esterna alla Circoscrizione 5 a Don Bosco, che un tempo ospitava un piccolo campo da gioco recintato, con la realizzazione di un piccolo impianto sportivo multifunzione con recinzione e area giochi per bambini

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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