Ancora vento forte sulla Toscana: nuova allerta di codice giallo, raffiche fino a 70km/h

Cronaca Toscana
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Ancora vento forte sulla Toscana nella giornata di oggi e domani, giovedì 18 marzo, con vento di grecale e raffiche fino a 50-70 km/h

Ancora vento forte sulla Toscana nella giornata di oggi mercoledì 17 marzo, e domani, giovedì 18 marzo, con vento di grecale e raffiche fino a 50-70 km/h in pianura .

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta di codice giallo per vento, limitata alle zone interne del bacino dell’Arno, oltre a quella già in essere fino alla mezzanotte di oggi.
In particolare la nuova allerta in vigore dalle 9 alle 18 di giovedì 19 marzo riguarderà la zona fiorentina, il Valdarno Inferiore, Valdelsa e Valdera e le zone di Bisenzio e Ombrone Pistoiese.
In graduale esaurimento nelle prossime ore le deboli precipitazioni, anche a carattere nevoso sull’Appennino oltre gli 800 metri.
I mari saranno molto mossi al largo anche nella giornata di giovedì.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

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