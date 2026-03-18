Baseball: Giani, "Orgoglio toscano per Italia ai mondiali, c'è tanta Maremma"

"Essere tra le prime quattro nazionali al World Baseball Classic è il frutto di un lavoro serio. La Maremma si conferma protagonista a livello internazionale"
“Il risultato raggiunto dalla Nazionale italiana di baseball ai Mondiali rappresenta un traguardo storico, che riempie di orgoglio l’intera Toscana. Essere tra le prime quattro nazionali al World Baseball Classic è il frutto di un lavoro serio, continuo e lungimirante, che vede nella Maremma uno dei suoi punti di forza”.
Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta il percorso degli Azzurri guidati da Francisco Cervelli.
“Tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, Cervelli, ha sviluppato negli anni un progetto importante, capace di valorizzare i giovani talenti e di consolidare la tradizione del baseball in un territorio che da sempre esprime eccellenze in questo sport. A Cervelli, allo staff tecnico e a tutti gli atleti va il plauso della Regione Toscana per aver portato così in alto il nome dell’Italia”.
“Questo risultato – conclude Giani – dimostra quanto sia fondamentale investire nello sport e nei territori: la Maremma, ancora una volta, si conferma protagonista a livello internazionale”
Fonte: Regione Toscana
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