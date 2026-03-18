Campionato regionale a squadre esordienti B: storico 6° posto per Aquatempra

Un risultato storico quello raggiunto dal team Aquatempra Esordienti B alle finali del Campionato Regionale a Squadre, che si è disputato la scorsa domenica, 15 marzo, alla Piscina Massimo Rosi di Livorno. Il gruppo guidato dagli allenatori Mauro Calvi e Fabio Innocenti, ha gareggiato con 31 squadre provenienti da tutta la Toscana e ha conquistato il 6°posto, totalizzando 329,5 punti (primo classificato Livorno con 525,50 punti).

In una delle manifestazioni più importanti e partecipate a livello regionale degli ultimi anni, tutti i ragazzi e le ragazze di Aquatempra hanno dato il massimo sia nelle gare individuali sia nelle staffette. Grinta, determinazione ed entusiasmo hanno permesso alla società empolese di essere nuovamente tra le prime dieci migliori squadre toscane. Un risultato che premia un gruppo coeso e motivato, che dopo il 10° posto raggiunto nel 2024 e l’8° del 2025, ha centrato per la prima volta il 6°posto, entrando a pieno titolo tra le migliori squadre della Toscana.

Tra le prestazioni individuali, hanno raggiunto il gradino più alto del podio: Giorgia Tomassoni nei 50 dorso, Maya Scali nei 100 dorso, Teresa Innocenti nei 50 stile libero e Sofia Lombardo nei 100 misti.

Ottime anche le staffette femminili che si sono aggiudicate un 3° posto nella 4x25 mista con Tomassoni, Prosperi, Pacini e Mantelli e un 1° posto nella 4x25 stile libero Prime con Carbone, Lombardo, Scali, Innocenti. La staffetta maschile ha ottenuto un 11° posto nella 4x25 stile libero con Mannelli, Salvaggio, Zhu, e Banti.

I tecnici Mauro Calvi e Fabio Innocenti: “Un piazzamento importante che non consideriamo un punto d’arrivo, ma un traguardo da cui ripartire con ancora più motivazione. Siamo felici e orgogliosi della crescita di tutto il gruppo. Questo risultato conferma che il lavoro quotidiano e lo spirito di gruppo stanno dando i loro frutti, e ci sprona a continuare”.

Per gli Esordienti B del team Aquatempra sono scesi in vasca: Rita Carbone Viviani, Sofia Lombardo, Teresa Innocenti, Maya Scali, Sara Prosperi, Adele Greco, Chloe Mantelli, Rebecca Pacini, Giorgia Tomassoni, Edoardo Mannelli, Owen Zhu, Niccolò Salvaggio, Mattia Hoxa, Alessio Banti, Ilario Tempesti.

Fonte: Aquatempra

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