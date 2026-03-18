Battute Massa e Colle, la capitale della cultura 2028 è Ancona

Niente da fare per le due candidate toscane, la capitale italiana della cultura nel 2028 sarà nelle Marche. È stata scelta Ancona con il dossier 'Ancona. Questo adesso'.

L’ha proclamata il ministro della Cultura Alessandro Giuli durante una cerimonia alla Sala Spadolini del Collegio Romano di Roma. La capitale 2028 riceverà un milione di euro per realizzare il programma presentato in candidatura.

Le due toscane in corsa erano Colle di Val d'Elsa e Massa. Assieme a loro anche Anagni (Frosinone), Catania, Forlì, Gravina in Puglia (Bari), Mirabella Eclano (Avellino), Sarzana (La Spezia) e Tarquinia (Viterbo).