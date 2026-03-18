Castello di Sammezzano, a Tommaso del Buono la direzione creativa dei giardini

Prosegue il percorso di valorizzazione del Castello di Sammezzano, con un nuovo tassello dedicato al patrimonio paesaggistico. La proprietà, composta dalla famiglia Moretti e da Maximilian Fane, ha affidato a Tommaso del Buono, architetto paesaggista fiorentino di rilievo internazionale, la direzione creativa dei giardini e del masterplan verde del complesso.

Secondo quanto reso noto, il progetto punterà a coniugare valorizzazione storica e visione contemporanea, traendo ispirazione dalla tradizione della famiglia Panciatichi, nota per il contributo alla botanica regionale.

Del Buono, alla guida dello studio TdB Studio tra Londra e Firenze, vanta una lunga collaborazione con la famiglia Fane nel Regno Unito e importanti riconoscimenti internazionali, tra cui la Medaglia d’Oro al Chelsea Flower Show con la compagnia Crocus, fondata dalla stessa famiglia. Dal 2000, Crocus ha ottenuto 35 medaglie d’oro e 13 “Best in Show”.

Il nuovo incarico rappresenta un ulteriore passo nella rinascita del complesso monumentale, con particolare attenzione al recupero e alla progettazione del sistema verde.

L’architetto presenterà il progetto in occasione dell’evento pubblico "Tommaso del Buono in Conversation", in programma il 24 marzo alle ore 19 al Garden Museum di Londra, dove sarà intervistato da Clare Foster, giornalista e Garden Editor di House & Garden Uk.