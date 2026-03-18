Elezioni Cascina, Betti lancia il bis: "Si parte"

“Scarpe comode, zaino in spalla e si parte. Ci aspettano due mesi intensi che trascorreremo ancora di più nelle strade e nelle piazze del nostro Comune per costruire, frazione per frazione, il futuro di Cascina”. Così il sindaco Michelangelo Betti lancia la sua corsa in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi, tornata elettorale che si appresta ad affrontare da primo cittadino uscente e forte del sostegno di una coalizione di centrosinistra ancora più larga di quella che lo portò a vincere nel 2020.

“In questi 5 anni abbiamo fatto tanto, ma siamo solo a metà del percorso – spiega Betti – Nelle prossime settimane promuoverò una serie di incontri frazione per frazione, non solo per raccontare e verificare il lavoro fatto fino ad oggi, ma soprattutto per avere un confronto diretto con ogni singola parte del nostro territorio continuando a raccogliere suggerimenti, idee, proposte e segnalazioni su quello che saremo chiamati a fare nei prossimi 5 anni”. L’obiettivo, spiega il sindaco, è semplice: “Voglio creare momenti di confronto aperto, in cui chi partecipa possa esprimersi liberamente su temi legati alla vita quotidiana, ai servizi, alle opportunità e alle esigenze delle singole frazioni. Gli incontri si svolgeranno in forma pubblica e informale, per permettere a tutte le persone interessate di prendere parte alla discussione”.

Già definite le prime tre tappe del calendario: il 27 marzo (ore 21.00) al circolo Arci di Piazza della Concordia 9 a Marciana, il 31 marzo (ore 21.00) al Circolo Arci in via Cammeo 246 a Zambra, l’8 aprile (ore 21.00) al Circolo Arci di via Fosso Nuovo 51 a Pardossi.

Ad accompagnarlo, in questo percorso, ci sarà Giulia Guainai, assessora uscente ai rapporti con l’associazionismo, pari opportunità, welfare, politiche per la casa e servizi socio sanitari. “Giulia ha svolto un grande lavoro in questo mandato e per questa ragione le ho chiesto di poter coordinare la mia campagna elettorale. Le sue competenze, la rete di relazioni che ha sviluppato in questi anni e la profonda conoscenza del territorio e di tutte le realtà che vi operano sono senza dubbio un valore aggiunto che sarà importantissimo per me e, sono sicuro, per tutte le forze della coalizione che sosterranno la mia candidatura”.