FdI segnala a Valditara le scuole che non hanno commemorato le Foibe, Azione Empoli: "Questo si chiama schedatura"

"Apprendiamo con sconcerto e indignazione la notizia che Fratelli d’Italia ha consegnato al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara una lista di 41 istituti scolastici accusati di non aver commemorato le Foibe.

Come Azione Empoli, riteniamo questo atto non soltanto politicamente scorretto, ma pericoloso per le fondamenta stesse della democrazia liberale.

Gli eccidi delle foibe rappresentano una delle pagine più buie del Novecento italiano, e chiunque voglia minimizzarli o ignorarli sbaglia. Ma questo non c’entra nulla con quello che è accaduto oggi in sede Istituzionale da parte del maggior partito di Governo.

Quello che ha fatto Fratelli d’Italia, infatti, è compilare e consegnare al governo una lista di scuole da tenere sotto controllo e verso le quali “prendere provvedimenti” per la mancata commemorazione delle foibe. Questo si chiama schedatura. Questa è la logica di un regime: sorvegliare, segnalare, punire. Non è la logica di uno Stato liberale e democratico.

La libertà di insegnamento è un principio costituzionalmente garantito dalla Costituzione. Gli insegnanti non sono funzionari di partito e le scuole non sono strumenti di propaganda. Azione ha sempre difeso e continuerà a difendere l’autonomia della scuola pubblica da qualsiasi tentativo di colonizzazione ideologica, da qualunque parte esso provenga.ù

Chiediamo al Ministro Valditara di prendere immediatamente le distanze da questa iniziativa e di chiarire se intenda procedere con azioni conseguenti nei confronti degli istituti segnalati. Se così fosse, avremmo di fronte un atto di natura apertamente intimidatoria verso la scuola italiana.

Azione nasce dalla tradizione liberaldemocratica e da quella cultura politica che ha sempre messo al centro la separazione tra Stato e partito, la tutela dei diritti individuali, il rispetto delle istituzioni. Non resteremo in silenzio di fronte a chi confonde la memoria storica con uno strumento di controllo politico".

Luca Ferrara

Segretario Empoli in Azione

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