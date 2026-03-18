Fine Vita, Melio (Pd): "Con lo strumento per Libera ha vinto il diritto di scelta"

"Libera sarà finalmente libera. Avevo seguito la sua storia con apprensione, non solo come sostenitore dell’Associazione Luca Coscioni e come promotore della legge sul fine vita in Toscana, ma in primis da cittadino che difenderà sempre il diritto all’autodeterminazione fino all’ultimo respiro: adesso è arrivata la bella notizia che stavamo aspettando. E sì, pronuncio la parola “bella” a voce alta perché è ciò che Libera vuole con convinzione, perciò deve essere rispettato. Grazie al CNR, su richiesta della Corte Costituzionale, è stato realizzato uno speciale puntatore oculare che permetterà alla donna di auto-somministrarsi, come da prassi, il farmaco che la porterà ad attuare il suicidio medicalmente assistito", ha commentato il responsabile dipartimento diritti e inclusione e consigliere regionale del Partito Democratico Iacopo Melio, in merito all'arrivo del dispositivo per la 55enne toscana.

"Libera (nome di fantasia) ha 55 anni e vive proprio in Toscana, la Regione che ha compiuto un grande passo di civiltà approvando una legge che stabilisce tempi e modalità con chiarezza, togliendo il carico economico a chi ne fa richiesta. A causa di una grave forma di sclerosi multipla Libera non può più muoversi e per questo due anni fa aveva chiesto all’ASL nord-ovest, una volta ottenuto il via libera alla procedura, di avere accesso a un dispositivo che le permettesse di finalizzare l’operazione, non potendolo fare il personale sanitario. Dispositivo che per un lasso di tempo infinito a fronte di atroci sofferenze sembrava non fosse possibile avere. Oggi, finalmente, è stato rimosso un grande ostacolo a una libertà basilare, ovvero quella di scelta, difesa dalla nostra bellissima Costituzione. Davanti a questo, e una volta appurati tutti i criteri necessari per l’approvazione, torno a ripetere che occorre la sospensione di ogni giudizio: solo la persona interessata può sapere cosa prova e cosa desidera in determinate situazioni. La volontà soggettiva, nel pieno rispetto della dignità, dovrà sempre essere l’unica bussola da seguire. Un abbraccio a Libera. Che la sua storia faccia da apripista a tante persone che sognano di poter scrivere l’ultimo capitolo come desiderano. E grazie, ancora una volta, all’Ass. Luca Coscioni e all’amico Marco Cappato per il grande lavoro quotidiano. (Per festeggiare oggi rinnoverò la tessera. Pensateci anche voi)", ha concluso.