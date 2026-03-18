Giornate FAI di Primavera al Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato

Con il ritorno della primavera Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano, per la 34ª edizione, le “Giornate FAI di Primavera”, il grande evento di piazza attraverso il quale, dal 1993, il FAI dà la possibilità di riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui si vive. In tale occasione saranno visitabili centinaia di luoghi, spesso poco conosciuti e valorizzati, molti dei quali solitamente inaccessibili. Proprio seguendo tale criterio, il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato (Pi) proporrà la straordinaria apertura del giardino vescovile. Questo, ricavato sulla sommità di un muro di contenimento, rientra nella categoria dei giardini pensili all’italiana; essi risultano caratterizzati da un compromesso architettonico che bilancia la rigidità geometrica del Rinascimento con le necessità di spazio in contesti urbani ristretti, creando terrazze verdi strutturate. Inoltre, sviluppando il suo affaccio sulla Piazza della Repubblica, sede del Seminario Vescovile, offre uno scorcio panoramico unico. Vi aspettiamo numerosi!

Quando:

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Dove:

San Miniato (PI) – Piazza Duomo, 1

Info e biglietti:

Il museo propone tali combinazioni d’ingresso:

· € 7,00 cumulativo intero, indirizzato agli adulti, con il quale sono visitabili il museo diocesano, la torre campanaria (Torre di Matilde) e il giardino vescovile;

· € 5,00 cumulativo ridotto indirizzato ai ragazzi che hanno superato il 14esimo anno di età;

· Cumulativo gratuito per gli over 75 e gli under 14.

È consigliata le prenotazione tramite:

e-mail: museodiocesano@diocesisanminiato.it oppure cell: 3426860873

Campi pasquali 2026:

“Scovando indovinelli e tracce varie: solo così al museo potrai entrare!”

I campi pasquali, iniziativa promossa dalla Regione Toscana, saranno organizzati nell’arco di una mattinata pensata per consentire ai bambini di realizzare la loro caccia al personaggio. Saranno posizionati, all’interno di alcuni punti strategici delle sale del museo, alcuni cartigli con, al loro interno, indovinelli che guideranno i ragazzi, suddivisi in squadre, sulle tracce del personaggio trainante dell’indagine: la Vergine Maria. Seguendo la disposizione spaziale della collezione del museo dovranno essere individuati alcuni dei momenti salienti che hanno caratterizzato la vita della Madonna: l’Annunciazione, l’Assunzione, il ruolo dei suoi protettori/assistenti, la Visitazione e la Sua Educazione. Alla fine della ricerca, saranno distribuiti alcuni sacchetti di caramelle per premiare i partecipanti! Vi aspettiamo numerosi!

Quando:

Sabato 4 Aprile 2026, dalle ore 9:30 alle ore 13:00

Dove:

San Miniato (PI) – Piazza Duomo, 1

Info e biglietti:

· € 2,50 biglietto diocesano intero, indirizzato agli adulti per l’ingresso al museo;

· € 2,00 diocesano ridotto, indirizzato ai bambini che parteciperanno alla caccia al tesoro.

È consigliata le prenotazione tramite:

e-mail: museodiocesano@diocesisanminiato.it oppure cell: 3426860873

Fonte: Ufficio Stampa