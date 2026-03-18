Giovani, scienza e orientamento: all’Università di Siena 'USiena Game' 2026

Scuola e Università Siena
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Il contest si terrà venerdì 20 marzo, in occasione dell’UniStem Day, con la partecipazione di sette scuole

Venerdì 20 marzo 2026, l’Università di Siena organizza a Siena “USiena Game”, contest a squadre dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Il tema dell’edizione di quest’anno, “Liberi di scegliere”, è un invito alle studentesse e agli studenti a sentirsi liberi di costruire il proprio futuro e intraprendere la strada che più si sente propria, andando oltre i pregiudizi e le convenzioni sociali.

Il contest di Unisi, come da tradizione, si colloca all’interno della XVIII edizione di UniStemDay, evento internazionale che si svolge in contemporanea in 93 università e centri di ricerca in Italia e all’estero, come giornata dedicata alla ricerca sulle cellule staminali e alla diffusione della cultura scientifica tra i giovani

USiena Game, che si terrà alla Cripta della sede universitaria di San Francesco, sarà aperto alle ore 9:00 dai saluti istituzionali del Rettore Roberto Di Pietra e del professor Federico Maria Pulselli, delegato all’Orientamento. Saranno sette le scuole partecipanti provenienti da Siena e provincia: IIS S. Bandini, IIS T. Sarrocchi, Istituto Sacro Cuore, Liceo Scientifico G. Galilei e Liceo Classico E. S. Piccolomini da Siena; insieme all’IIS Avogadro di Abbadia San Salvatore e all’IIS Roncalli di Poggibonsi.

USiena Game si inserisce tra le attività di orientamento promosse dall’Ateneo e rappresenta un’occasione di apprendimento e confronto su temi interdisciplinari. Alla realizzazione dell’evento collaborano quest’anno: SEI ToscanaFondazione Toscana Life Sciences, insieme ai progetti Piano Lauree Scientifiche (PLS) e Piano Orientamento e Tutorato (POT).

La competizione si articolerà in tre sessioni tematiche su argomenti multidisciplinari. Seguirà un momento di riflessione dal titolo “Il diritto di scegliere il domani: voci di studenti ucraini e palestinesi”, con gli interventi di Kenia Heorhiieva e Abood Abdarlhman Alkhalili.

USiena Game proseguirà alle ore 14.15 circa con lo spareggio finale tra le scuole vincitrici dei singoli set, che decreterà il team che si aggiudicherà l’edizione 2026.

Il programma completo della giornata è disponibile sul sito dell’Università di Siena: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scegliere/altri-eventi/evento/usiena-game-2026-unistem-day

Fonte: Università di Siena

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