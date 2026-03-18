In fiamme un appartamento a Firenze: evacuato un condominio

Cronaca Firenze
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I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 17 del 17 marzo a Firenze in Via Umbria per un incendio di una terrazza di un appartamento al secondo piano di un condominio.

Le fiamme hanno propagato l'incendio al terrazzo confinante dello stesso piano ed è rimasto danneggiato anche un pezzo della terrazza sottostante.

I vigili del fuoco hanno estinto l’incendio prima che questo si estendesse alle parti interne degli appartamenti e messo in sicurezza un animale da compagnia, un piccolo coniglio rimasto illeso.

Il condominio è stato evacuato a scopo precauzionale. Sul posto richiesto intervento di un equipaggio sanitario a scopo precauzionale. Sul posto presenti anche la polizia e la municipale.

Richiesto l’intervento del personale di Toscana Energia per la chiusura della linea del gas per l’appartamento per il coinvolgimento della caldaia presente sulla terrazza.

Al termine delle operazioni di spegnimento all'appartamento è stato reso non fruibile. Non ci sono persone coinvolte.

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