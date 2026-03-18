Incontro pubblico a Montespertoli sui disturbi dell’alimentazione

Un momento di informazione e confronto per parlare di disturbi dell’alimentazione (DCA), comprenderne i segnali e conoscere i percorsi di supporto disponibili. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico promosso dal Comune di Montespertoli, in programma venerdì 20 marzo alle ore 18.00 presso l’Auditorium “Vanna Cercenà” del Centro Culturale Le Corti.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione che l’amministrazione comunale promuove sui temi della salute, della prevenzione e del benessere psicologico, con particolare attenzione ai fenomeni che coinvolgono sempre più frequentemente adolescenti e giovani. Durante l’incontro verranno approfonditi cosa sono i disturbi dell’alimentazione, come riconoscerli e quali strumenti di supporto possono essere attivati per affrontarli.

A intervenire saranno Maria Chiara Spinelli, dietista nutrizionista esperta in DCA, Giulia Bugli, psicologa esperta in DCA, e Lorenzo Moroni, psicologo e psicoterapeuta esperto in disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. A coordinare l’incontro sarà Ottavia Viti, assessora alle politiche di inclusione del Comune di Montespertoli.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.

Se hai bisogno di aiuto, puoi accedere al Centro Disturbi Alimentari territoriali contattando il Call Center aziendale della USL Toscana Centro al numero 055 545454, esclusivamente con impegnativa del medico curante con codice W94001 (“Visita per disturbi alimentari”).

In alternativa è possibile inviare una mail all’indirizzo disturbi.alimentari@uslcentro.toscana.it, allegando il modulo di richiesta per la prima visita: https://www.uslcentro.toscana.it/modalita-di-accesso-e-prenotazione/come-accedere-e-prenotare-ufda

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa