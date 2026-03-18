La Fondazione Montanelli Bassi ETS organizza un corso sull'europrogettazione culturale

La Fondazione Montanelli Bassi ETS organizza per i giorni venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio un corso di formazione dedicato all'europrogettazione culturale.

Obiettivo del corso è supportare gli attori locali nella creazione di progetti di valorizzazione culturale del territorio ed aiutare ad individuare le idonee linee di finanziamenti europei.

L’iniziativa si rivolge a chi opera o intende operare presso attori sia pubblici che privati, organizzazioni non governative o associazioni, con l’obiettivo di supportare l’attività di progettazione. Il percorso formativo offre strumenti pratici per generare idee progettuali, trasformarle in concept solidi, sviluppare progetti strutturati e presentarli in modo efficace per accedere ai fondi europei disponibili.

La cultura rappresenta un pilastro fondamentale per promuovere i valori europei e rafforzare il legame tra cittadini e territorio, ma anche una risorsa per promuovere la ricchezza del territorio e un'opportunità di lavoro per molti giovani.

Il corso che vede il patrocinio e il contributo della Regione Toscana , sarà tenuto da Vincent Curie, Managing Director di GOPA PACE, società di progettazione europea con sede a Bruxelles che opera nel settore della sicurezza, giustizia e cultura. Vincent Curie è inoltre il direttore dell’ufficio del Marchio del Patrimonio Europeo.

Il corso è gratuito ma è limitato a massimo 20 partecipanti.

Per ulteriori informazioni consultare questa pagina del nostro sito

Per iscrizioni, contattare la nostra segreteria all’indirizzo formazione@fondazionemontanelli.it

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi ETS