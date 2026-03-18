La Toscana ricorda le vittime del Covid

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Il presidente della Regione Giani nella giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid: "Non dimenticare la lezione della pandemia”

“In Toscana sono quasi novemila le persone morte durante la pandemia per il Covid e duecentomila in tutto il Paese”. Il presidente della Regione Eugenio Giani parte dai numeri nella giornata nazionale dedicata alle vittime dell’epidemia da coronavirus. Dietro i numeri ci sono però volti e persone. “Al loro ricordo va il mio pensiero in questa triste ricorrenza – sottolinea GIani -: a quanti purtroppo se ne sono andati da soli, senza un’ultima mano da stringere per avere meno paura, senza avere l’ultimo saluto da cari e familiari. A quanti, colpiti dal virus, sono saliti su un’ambulanza e ricoverati in un reparto totalmente isolati ”.

La pandemia è alle spalle. “Ma l’attenzione scientifica e medica – conclude il presidente-  è giustamente ancora alta. La lezione della pandemia non va dimenticata. Dobbiamo continuare ad investire sulla sanità pubblica. E non dobbiamo dimenticare chi, dagli operatori sanitari ala protezione civile, si è impegnato in quegli anni per salvare vite umane”.

Fonte: Regione Toscana

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