'L’Amante' in scena al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Previsto fuori abbonamento, Domenica 22 Marzo alle ore 18,00, “L’Amante” è tratto dall’opera di Harold Pinter. Sul palco, con la regia di Veronica Cruciani, si esibiscono Giorgio Marchesi e Simonetta Solder.

Sarah e Richard sono una coppia borghese che mantiene vivo il proprio matrimonio attraverso un rituale ambiguo: ogni pomeriggio, lei riceve la visita del suo amante, con la tacita approvazione del marito. Ma chi è davvero l’amante? E fino a che punto il gioco può restare sotto controllo?

Una coppia di attori, una coppia nella vita. Un palcoscenico spoglio, con la scenografia accatastata sul fondo, come un magazzino di possibilità ancora inespresse. Entrano con il copione in mano, leggono le didascalie, si scrutano. La finzione è dichiarata, il gioco è esplicito.

A poco a poco la scena si trasforma, e con essa il loro rapporto: il teatro si costruisce davanti agli occhi del pubblico, mentre la relazione tra Sarah e Richard si sgretola sotto il peso di desideri taciuti e ruoli imposti. Pinter usa le parole per nascondere, per difendersi, per ferire.

All’interno della coppia matrimoniale esistono ruoli ben definiti, proprio come a teatro: Sarah e Richard giocano a essere altro da sé, inscenano il tradimento per restare uniti.

Lo spettacolo anticipa di pochi giorni l’ultimo appuntamento del cartellone della stagione di prosa che Venerdì 27 Marzo alle ore 21,00, propone la grande danza con “Romeo e Giulietta” ispirato alla celeberrima tragedia di Shakespeare.

Fonte: Ufficio stampa