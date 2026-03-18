Lega denuncia: "Scritte contro il capogruppo Frugoli a Massa. Totale solidarietà"

Dopo le recenti scritte contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sempre a Massa ora sono apparse frasi contro il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Filippo Frugoli. A denunciarlo è la Lega parlando di "nuove minacce" in particolare della frase "Frugoli appeso'", come accaduto per le scritte contro la premier su cui sono in corso le indagini. "Non siano di fronte a episodi isolati. Siamo davanti a un clima avvelenato, a una violenza politica a senso unico che, nelle nostre città, prende sistematicamente di mira il centrodestra e i suoi rappresentanti" dice il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti. "Di fronte a minacce di morte non esistono ambiguità: o si sta dalla parte della democrazia, o si diventa complici di un clima che la mina. Per questo ci aspettiamo una condanna chiara e senza esitazioni da parte di tutte le forze politiche e sociali. A Filippo va la nostra piena solidarietà. A chi pensa di intimidire con la violenza rispondiamo con fermezza: non ci faremo mettere a tacere, né arretreremo di un passo".

Espressa vicinanza anche dal commissario della Lega Toscana Andrea Crippa: "Frasi e simboli molto espliciti, apparsi accanto ai manifesti della Lega inerenti al prossimo referendum, che chiediamo siano immediatamente stigmatizzate da tutte le forze politiche. Un brutto episodio che testimonia come vi sia, purtroppo, un clima d'odio che riteniamo indegno di un Paese civile e democratico". "Siamo, peraltro, sicuri che Filippo non si farà però intimidire da queste pesanti provocazioni - aggiunge in una nota - e continuerà a svolgere col consueto impegno e bravura il suo compito nell'ambito della locale amministrazione, puntando sempre al bene per i cittadini massesi".

"Ancora una volta assistiamo a un inaccettabile episodio di odio politico e intimidazione che nulla ha a che vedere con il confronto democratico" dichiara l'europarlamentare Lega Susanna Ceccardi. "Totale solidarietà al coordinatore regionale della Lega Giovani Toscana e capogruppo in consiglio comunale a Massa, Filippo Frugoli: non sarà lasciato solo di fronte a simili atti vigliacchi. Sono certa che le forze dell’ordine faranno piena luce su quanto accaduto, così come sono certa che violenza e minacce dei soliti estremisti di sinistra non fermeranno il lavoro di Filippo, un militante vero che si impegna ogni giorno per il proprio territorio con tenacia e orgoglio".