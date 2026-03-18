'Madri Costituenti': Ast e Consiglio regionale, seminario per giornalisti con Stefania Saccardi

“Il tema delle Madri Costituenti rappresenta un passaggio fondamentale per comprendere bene le radici della nostra democrazia e della Costituzione. Per chi fa informazione, conoscere meglio questa storia significa acquisire strumenti indispensabili per raccontare con più consapevolezza i principi che regolano la vita pubblica del nostro Paese. Il seminario realizzato in collaborazione con l’Associazione stampa toscana si inserisce proprio nella prospettiva di offrire ai giornalisti un’occasione di aggiornamento che unisca approfondimento storico e responsabilità professionale, valorizzando il contributo delle donne alla costruzione delle Istituzioni repubblicane”. Così la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi anticipa i contenuti del corso di formazione organizzato in collaborazione con Associazione stampa toscana.

“1946-2026 La storia della democrazia compiuta: il suffragio universale la Repubblica, il ruolo delle Madri Costituenti nel secondo dopoguerra”, il titolo del corso che si svolgerà il 9 aprile (dalle 9.30 alle 13.30) a Palazzo Bastogi, nella Sala delle Feste (Firenze, via Cavour 18).

L'iniziativa formativa (che darà diritto a quattro crediti) è dedicata alle donne che furono artefici della Carta costituzionale e prende spunto dall’esposizione organizzata dal Consiglio regionale sulle storie personali e politiche delle deputate e che sarà visitabile anche per chi parteciperà al corso.

Moderatore sarà Sandro Bennucci, presidente dell'Ast. Subito in apertura l'intervento di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale. Quindi interverranno i relatori: Daniela Castiglione, curatrice della mostra delle 21 Madri Costituenti; Luciano Gianluca Calì, presidente regionale Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane; Michael Alexander Calì, storico e curatore della mostra sulle 21 Madri Costituenti; Lucia Aterini, giornalista, componente del Consiglio direttivo dell'Associazione stampa toscana.

Iscrizioni già aperte sulla piattaforma dell’Ordine

Fonte: Toscana Consiglio Regionale