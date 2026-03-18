Manetti a Fucecchio: "Territorio vivo che coniuga tradizione e spirito di innovazione"

Prosegue il tour in Toscana dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, dedicato alla valorizzazione della cultura diffusa e del patrimonio dei territori. Dopo le tappe di Pieve Santo Stefano, Cortona, Pienza, Reggello, Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, la Valdera e Pisa, San Gimignano e Siena, Sansepolcro e Prato, oggi l’assessora ha fatto visita a Fucecchio (Fi).

Questa mattina l’assessora ha dedicato alcune ore alla scoperta e all’approfondimento dei principali poli culturali del territorio, sottolineando l’attenzione della Regione verso le realtà locali e il ruolo strategico della cultura nello sviluppo delle comunità. Ad accompagnarla durante visita e gli incontri la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, insieme ai componenti della giunta.

La mattinata è iniziata dal municipio di piazza Amendola, dove l’assessora ha assistito alla proiezione di un video dedicato al Palio di Fucecchio e alle sartorie di contrada, confrontandosi anche con il referente del Teatrino dei Fondi, realtà recentemente riconosciuta come centro di produzione teatrale.

Successivamente la delegazione ha preso parte a una serie di incontri e sopralluoghi che hanno messo in luce il valore del patrimonio culturale fucecchiese e l’impegno quotidiano di istituzioni, operatori e associazioni nella promozione di iniziative di qualità. Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti in corso e alle prospettive future, con l’obiettivo di rafforzare la rete culturale e favorire nuove opportunità di crescita.

Il tour si è sviluppato principalmente all’interno del complesso di Parco Corsini, con la visita alla Tinaia – sede del centro giovani e dell’associazione #Fucecchioèlibera – e alla Limonaia, importante spazio per attività musicali e teatrali con Elan Frantoio. L’assessora ha inoltre visitato la biblioteca e la ludoteca, il museo civico e diocesano, la torre medievale, la Fondazione Montanelli Bassi – che custodisce gli uffici di Indro Montanelli – e la sartoria della contrada Sant’Andrea.

L’assessora ha espresso apprezzamento per il dinamismo del territorio e per la capacità di fare sistema, sottolineando come la visita abbia rappresentato anche un importante momento di confronto diretto con amministratori e operatori del settore.

“Fucecchio rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa essere un motore di sviluppo, identità e partecipazione – ha dichiarato l’assessora Cristina Manetti –. Qui ho trovato una comunità viva, capace di valorizzare le proprie tradizioni e allo stesso tempo di investire in progettualità innovative. Il lavoro di rete tra istituzioni, associazioni e operatori culturali è la chiave per costruire un’offerta solida e attrattiva. Come Regione continueremo a sostenere questi percorsi, perché la cultura diffusa è una delle risorse più preziose della Toscana. Qui c’è un territorio dinamico – ha concluso Manetti- capace di fare sistema ”.

“Quella di oggi è stata una mattinata importante – sottolinea la sindaca Emma Donnini – che conferma quanto sia fondamentale continuare a investire nella cultura come leva di sviluppo, coesione sociale e identità territoriale. La visita con l'assessora Manetti, che ringrazio per la disponibilità dimostrata, è fondamentale perché anche dal rapporto stretto con la Regione passano le politiche di valorizzazione della nostra città e delle sue eccellenze culturali”.

La visita si è conclusa con l’impegno condiviso a proseguire il percorso di collaborazione tra Regione e territorio, nella consapevolezza che la cultura costituisce un pilastro fondamentale per il futuro delle comunità locali.

Fonte: Regione Toscana

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