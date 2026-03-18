Negli uffici postali la cartolina filatelica per la festa del papà

Poste Italiane festeggia anche quest’anno la Festa del Papà, in calendario domani giovedì 19 marzo, con una cartolina filatelica e alcuni annulli dedicati. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare.

La colorata cartolina “Ciao Papà!” è in vendita al prezzo di 1,00€ negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Firenze oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale. Negli stessi Spazio Filatelia saranno anche disponibili, dal 16 al 19 marzo, gli annulli speciali. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it/index.html.

Fonte: Poste Italiane

Notizie correlate