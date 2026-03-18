Nelle mense scolastiche di Empoli la pasta di Libera per la lotta contro le mafie

Sabato 21 marzo 2026 sarà la Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall'associazione Libera e Avviso Pubblico, proprio in occasione del primo giorno di primavera per simboleggiare la rinascita e la vita.

Il Comune di Empoli sostiene l'iniziativa e in programma per venerdì 20 marzo utilizzerà nei menù del giorno delle mense scolastiche la pasta Libera Terra, che riunisce cooperative sociali, nate per iniziativa di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, che gestiscono strutture produttive e centinaia di ettari di terreno sottratti alle mafie in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania.

L'iniziativa prosegue la sensibilizzazione verso la popolazione scolastica alla legalità e alla lotta alle mafie organizzata, ben rappresentata dalla presenza, mercoledì 18 marzo, della teca della Quarto Savona 15 in piazza Farinata degli Uberti con i resti dell'auto della scorta di Giovanni Falcone, esplosa nell'attentato mafioso del 23 maggio 1992.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa