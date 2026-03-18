A Cerreto Guidi la conferenza 'Palestina al bivio': dialoghi sulla crisi e sui futuri possibili

'Palestina al bivio: dialoghi sulla situazione umanitaria e sui futuri possibili' è il titolo della conferenza stampa che si terrà sabato 21 marzo alle ore 16 presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi. Interverranno la giornalista dell'Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo Alice Pistolesi e il Dr. Aldo Biondi, ex funzionario della Commissione Europea per gli aiuti alla Palestina.

Il dialogo, partendo dall'esperienza ventennale di Biondi e da un recente viaggio in Cisgiordania di Pistolesi, vuole raccontare la situazione attuale del popolo palestinese: le sofferenze, la disperazione e le frustrazioni, ma anche delineare le possibili prospettive in un Medio Oriente in fiamme. Un'analisi cruda e necessaria sulla condizione di un popolo e sulle incerte prospettive di pace in Palestina.

Ingresso gratuito.