'Play Gershwin!' in scena a Empoli al Teatro Shalom

Domani, giovedì 19 marzo 2026, alle 21, il Teatro Shalom (via Busoni, 24, Empoli) ospiterà Play Gershwin!, uno degli appuntamenti più attesi della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Sul palco tre interpreti di primo piano: Enrico Pieranunzi al pianoforte, Gabriele Pieranunzi al violino e Gabriele Mirabassi al clarinetto.

Il concerto rende omaggio a George Gershwin, compositore capace di unire jazz, musica classica e teatro musicale in un linguaggio immediato e raffinato. In programma alcune delle sue pagine più celebri, tra cui An American in Paris, The Man I Love, I Got Rhythm e Rhapsody in Blue, proposte in trascrizioni ed elaborazioni originali di Enrico Pieranunzi.

L’incontro tra tre musicisti di grande esperienza e il mondo sonoro di Gershwin darà vita a una serata che attraversa generi e atmosfere diverse, tra energia ritmica, lirismo e libertà espressiva.

Il concerto è in coproduzione con l’associazione Mosaico e Note di Classica e altri suoni 2026.

Biglietti e promozioni - I biglietti sono disponibili presso Libreria Rinascita, Bonistalli Musica e online su Eventbrite. È attiva anche la promozione Share the Music / MusicaX2, che consente al pubblico tra i 18 e i 30 anni di acquistare due biglietti al prezzo di uno.

Per i residenti del Comune di Empoli è inoltre disponibile, su prenotazione e fino a esaurimento posti, il servizio navetta gratuito “Al concerto ti porta il BUSoni”.

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, tel. 0571 711122 – 373 7899915, email csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa