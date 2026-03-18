Primavera alla scoperta di Galleria dell'Accademia e Musei del Bargello

Con l’arrivo della primavera Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello propongono un nuovo calendario di attività didattiche per famiglie con bambini, scuole, adulti e pubblici speciali. Da marzo a giugno 2026 il sistema museale offrirà numerose occasioni di scoperta e partecipazione attiva, tra laboratori creativi, percorsi tematici e inclusivi, iniziative dedicate ai più piccoli.

Le attività coinvolgeranno diversi musei del gruppo – dalla Galleria dell’Accademia di Firenze al Museo Nazionale del Bargello, dal Museo delle Cappelle Medicee al Complesso di Orsanmichele, fino al museo di Palazzo Davanzati – proponendo percorsi che permettono di conoscere le collezioni attraverso linguaggi accessibili e modalità partecipative.

Tra le proposte dedicate al pubblico adulto si inserisce “L’Arte e il Potere” al Museo delle Cappelle Medicee, in programma dal 19 marzo al 28 giugno 2026, con appuntamenti il lunedì, venerdì e domenica alle ore 10.00 e alle ore 12.00 e il giovedì alle ore 16.00 e 17.00. L’approfondimento attraversa i principali ambienti del complesso – dalla Sagrestia Nuova di Michelangelo alla Cappella dei Principi fino alle cripte – raccontando la storia della famiglia Medici e il significato politico e simbolico del monumento. La partecipazione non richiede prenotazione e non ha costi aggiuntivi e avviene fino a esaurimento posti, rivolgendosi direttamente al personale del museo.

Museo nazionale del Bargello

Sempre da marzo a giugno 2026, il Complesso di Orsanmichele propone “Tra Storia, Fede e Leggende Fiorentine”, con focus che accompagnano i partecipanti alla scoperta di uno dei monumenti più singolari della città, nato dall’intreccio tra funzioni civili, religiose e corporative. Appuntamento ogni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (alle 11.00 e alle 14.30), sabato (alle 10.00, alle 11.30, alle 14.30 e alle 16.00) e domenica alle ore 11.00 (esclusa la prima domenica del mese). I gruppi si formano direttamente in museo poco prima dell’inizio della visita, fino a un massimo di 15 partecipanti. L’attività non richiede costi aggiuntivi.

Alle scuole sono dedicate le attività in programma al Museo di Palazzo Davanzati il 21 aprile e il 5 maggio 2026 alle ore 11.00. Rivolti alle classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, gli appuntamenti offriranno agli studenti l’occasione di avvicinarsi alla storia e agli ambienti della casa-museo. La partecipazione è su prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del venerdì precedente, scrivendo a ga-afi-mn-bar.didattica@cultura.gov.it.

Ampio spazio è riservato alle attività per famiglie e bambini, che uniscono osservazione, narrazione e sperimentazione creativa.

Alla Galleria dell’Accademia di Firenze, sabato 28 marzo 2026 alle ore 10.30 si terrà il laboratorio “L’arte del disegno, ovvero pensare attraverso linee”, che introduce i partecipanti alle basi del disegno dal vero attraverso l’osservazione di elementi artistici e architettonici. Sempre presso la Galleria dell’Accademia, sabato 11 aprile alle ore 16.30, il laboratorio “La luce divina nei dipinti” permetterà di scoprire e sperimentare la tecnica della doratura usando lo stesso metodo con cui, fin dal Medioevo, gli artisti impreziosivano i loro dipinti su tavola per dare i riflessi luminosi dell’oro. Infine, sabato 9 maggio alle ore 10.30, “Dalla creta al marmo, la nascita della scultura” mostrerà ai partecipanti le diverse fasi del processo creativo dello scultore, dalla modellazione del bozzetto alla realizzazione dell’opera definitiva (Per queste attività, che sono gratuite, è richiesta la prenotazione scrivendo a info@culter.it).

Al Museo delle Cappelle Medicee, i bambini potranno partecipare al laboratorio “In viaggio con le pietre dure” – in programma sabato 28 marzo e sabato 18 aprile alle ore 16.00 – dedicato alla tecnica del commesso fiorentino e ai preziosi materiali, provenienti da tutto il mondo, con cui è stata realizzata la Cappella dei Principi. Sempre alle Cappelle Medicee, “Indovina la città” si terrà sabato 30 maggio e sabato 20 giugno alle ore 16.00, invitando i più piccoli a riconoscere città e simboli della Toscana attraverso gli stemmi raffigurati nel complesso monumentale. Per entrambe le attività, che sono gratuite, è richiesta la prenotazione entro le ore 12.00 del venerdì precedente, scrivendo a:

ga-afi-mn-bar.didattica@cultura.gov.it.

Il Museo di Palazzo Davanzati propone invece attività pensate per avvicinare i bambini alla vita quotidiana del passato. Grazie al ciclo “Ma come ti vesti?”, in programma sabato 21 marzo e sabato 27 giugno alle ore 15.00, i partecipanti scopriranno la moda e i tessuti del Rinascimento attraverso la collezione di merletti e ricami del museo. Sabato 18 aprile alle ore 15.00 si terrà invece “Nel fantastico mondo cavalleresco”, laboratorio dedicato alle storie e all’immaginario della cultura cortese. Per queste attività, gratuite, è richiesta la prenotazione entro le ore 12.00 del venerdì precedente scrivendo a ga-afi-mn-bar.didattica@cultura.gov.it.

Sempre a Palazzo Davanzati, domenica 10 maggio alle ore 10.30, si svolgerà il gioco “Caccia al museo!”, dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, per avvicinarsi in modo ludico gli ambienti e gli oggetti di una casa fiorentina del Trecento. Attraverso gli occhi della più giovane rampolla della famiglia Davanzati i partecipanti potranno scoprire i segreti delle case torri, l’uso della cucina e degli utensili, il grande lusso del pozzo e dell’acqua. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@culter.it.

Al Museo Nazionale del Bargello, il laboratorio “C’era una volta… storie di giochi dal passato” si terrà sabato 11 aprile e sabato 13 giugno alle ore 10.30, invitando bambini e famiglie a scoprire come si trascorreva il tempo libero nel passato attraverso oggetti e curiosità delle collezioni. Cavalli, elefanti, giullari e dame condurranno i piccoli visitatori tra le sale del museo dove incontreremo oggetti di vita quotidiana e oggetti bizzarri, tra cui una preziosissima scacchiera. Anche in questo caso è richiesta la prenotazione entro le ore 12.00 del venerdì precedente scrivendo a ga-afi-mn-bar.didattica@cultura.gov.it. L’attività è gratuita.

Il calendario dei Servizi Educativi di Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello include inoltre attività dedicate all’accessibilità e all’inclusione, tra cui i percorsi tematici con interprete in Lingua dei Segni Italiana (LIS): venerdì 27 marzo alle ore 17.00 al Museo delle Cappelle Medicee, mercoledì 15 aprile alle ore 17.00 al Museo Nazionale del Bargello, mercoledì 29 aprile alle ore 17.00 al Complesso di Orsanmichele, venerdì 22 maggio alle ore 17.00 al Museo di Palazzo Davanzati. Per queste attività gratuite è richiesta la prenotazione scrivendo a info@culter.it o eventi.ensfirenze@gmail.com.

Sempre al Museo Nazionale del Bargello, mercoledì 10 giugno alle ore 17.00, si terranno inoltre le esperienze tattili, pensate per persone cieche e ipovedenti ma aperte a tutti coloro che desiderano sperimentare un approccio diverso all’opera d’arte attraverso l’osservazione e l’esperienza sensoriale. Attività gratuite con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@culter.it.

Le attività sono tutte gratuite, con il pagamento del biglietto di ingresso al museo, salvo esenzioni e riduzioni previste dalla normativa vigente.

Fonte: Ufficio stampa

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