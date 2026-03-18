Referendum Giustizia, incontro pubblico per il Sì a Empoli

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(foto gonews.it)

Un momento di confronto e approfondimento sulla Riforma della Giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo: è questo l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma domani, giovedì 19 marzo, alle 18.30 nella sala del ristorante L’Orto in via Roma 18 a Empoli. L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e politici impegnati a sostenere le ragioni del sì. Interverranno il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, il membro del Parlamento europeo di FdI - ECR Francesco Torselli, il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, i consiglieri regionali Diego Petrucci e Claudio Gemelli. A moderare l’incontro sarà Federico Pavese, commissario FdI Empoli. Nel corso dell’evento saranno illustrati i principali quesiti referendari e le ragioni a sostegno del sì così da contribuire a fornire ai cittadini gli strumenti necessari per un voto consapevole.

Fonte: Ufficio Stampa

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