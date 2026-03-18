Scienza della mente, pensiero critico e scienze contemplative: il nuovo corso UniPi

Scuola e Università Pisa
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Domande aperte fino al 15 maggio

L’Università di Pisa annuncia l’avvio di un nuovo Corso di Perfezionamento intitolato “Scienza della Mente, Epistemologia per il Pensiero Critico e Scienze Contemplative”. Il programma residenziale intensivo, della durata di sei settimane, prenderà avvio il 15 giugno 2026, offrendo ai partecipanti un’opportunità rara di confrontarsi con una delle più sofisticate tradizioni di indagine mai sviluppate sulla natura della mente e dei processi della conoscenza.

Promosso dal Professor Conversano, e realizzato in collaborazione con il Serkong Institute e l’Associazione Manjushri Lotsawa, il programma rappresenta un’iniziativa unica nel panorama accademico occidentale. Il suo obiettivo è mettere in dialogo le profonde tradizioni epistemologiche della filosofia classica indiana e tibetana con le scienze cognitive del XXI secolo, aprendo nuove prospettive nello studio della mente e nello sviluppo del pensiero critico.

Per oltre mille anni, le grandi università monastiche dell’Asia hanno sviluppato e affinato metodi estremamente sofisticati di indagine filosofica basati sulla logica, sull’analisi razionale e sull’osservazione fenomenologica dell’esperienza mentale. Questi metodi - concepiti non solo per comprendere la mente ma anche per educarla - vengono oggi presentati in un contesto accademico laico, rendendo accessibile questo straordinario patrimonio intellettuale a studiosi e professionisti contemporanei.

Il programma prevede 170 ore di attività formative, che integrano lezioni teoriche, studio diretto dei trattati filosofici classici e la pratica rigorosa del dibattito monastico tibetano, una disciplina dialettica dinamica che allena il ragionamento attraverso il confronto analitico diretto e immediato.

Rivolto a laureati e professionisti, in particolare nei campi della psicologia, neuroscienze, filosofia ed educazione, il percorso mira a fornire strumenti intellettuali ed etici di grande valore per affrontare le complesse sfide cognitive, sociali e culturali del nostro tempo.

Integrando le antiche tradizioni della conoscenza contemplativa con le prospettive scientifiche contemporanee, il programma offre un ambiente educativo unico in cui lo studio della mente diventa al tempo stesso oggetto di rigorosa indagine scientifica e percorso di trasformazione personale e intellettuale.

Ulteriori informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dell’Università di Pisa, nella sezione dedicata ai corsi di perfezionamento.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 maggio.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

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