Sede Rai Firenze: il sostegno del Corecom ai giornalisti del Tgr

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Domani il presidio contro la vendita dello storico immobile a cui parteciperà la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi 

Il Corecom della Toscana esprime sostegno alla mobilitazione che si terrà domani (19 marzo) davanti alla storica sede Rai della Toscana, in piazza Ettore Bernabei, a Firenze, in difesa della sede stessa che l'Azienda ha deciso di mettere in vendita.

“Il Corecom è a fianco della mobilitazione intrapresa dall’Associazione stampa toscana, dal Comitato di redazione e dall’Assemblea dei redattori del Tgr Rai della Toscana con l’obiettivo di richiamare l’attenzione contro l’annunciata cessione della storica sede della tv pubblica di Firenze – ha affermato il presidente Marco Meacci a nome di tutto il Comitato –. Si tratta non solo di un immobile di grande pregio architettonico, ma di un punto di riferimento importante per l’informazione e per i cittadini di tutta la regione. Per questo auspichiamo un ripensamento da parte dell’Azienda al fine di non sacrificare quello che è un patrimonio del servizio pubblico per Firenze e per la Toscana”.

Anche la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi ha dichiarato di essere al fianco dei giornalisti annunciando la partecipazione al presidio di domani

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