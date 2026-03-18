Si trasferiscono sportello sociale e punto informativo per cittadini stranieri a Certaldo

A partire da lunedì 23, lo sportello sociale e il punto informativo per cittadini stranieri saranno trasferiti dalla sede di Piazza Boccaccio a Certaldo alla nuova sede di Borgo Garibaldi, 37.

Contestualmente, l’ufficio messi, attualmente situato in Borgo Garibaldi 37, sarà trasferito nella sede di Piazza Boccaccio.

Questo trasferimento rientra in un più ampio processo di riorganizzazione dei servizi, che ha portato alla costituzione dello Sportello Unico, comprendente U.R.P., protocollo e servizi demografici, con l’obiettivo di concentrare in un’unica sede i principali servizi al cittadino e garantire una gestione più efficiente, efficace ed economica, rispondendo al meglio alle esigenze dell’utenza.