'Sogno una rissa con La Russa': la storia Instagram di Montanari

Prosegue la polemica politica tra il rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Montanari ha attirato l'attenzione dopo aver repostato una storia sul suo profilo Instagram che mostrava la scritta su un muro: 'Sogno una rissa con La Russa'.

Le scintille tra i due erano già scoppiate la scorsa settimana, quando, durante un incontro pubblico dedicato alle ragioni del 'no' al referendum sulla giustizia, il rettore aveva definito la Costituzione "usata e manomessa da banditi". Immediata fu la risposta di Fratelli d'Italia, che chiese le dimissioni del rettore e le scuse ufficiali, minacciando altrimenti azioni legali. Il presidente del Senato aveva commentato: "Questo insulto qualifica semmai chi lo pronuncia e mi spinge a considerare ultimativo il mio invito a scusarsi prima di dover fare ricorso alle vie legali, che di solito non uso".