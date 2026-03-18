Aree verdi a Empoli, il sindaco: "Intitoleremo uno spazio ai poliziotti della scorta uccisi a Capaci"

Durante il suo intervento dal palco di piazza Farinata degli Uberti per lo svelamento della teca della Quarto Savona 15, il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha annunciato che la giunta comunale presenterà una proposta per dedicare alcune aree verdi della città agli uomini della scorta di Giovanni Falcone, morti insieme alla moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci.

"Visto che tra qualche mese intitoleremo un parco a Emanuela Loi, poliziotta della scorta di Paolo Borsellino scomparsa nell'attentato di via D'Amelio, penso che si debba fare qualcosa in più - ha detto Mantellassi -. Abbiamo tante belle aree verdi nella nostra città, quindi per i tre uomini della scorta, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, porteremo in giunta la proposta di intitolare uno spazio a ciascuno di loro. Non nella dicitura generale 'e gli uomini della scorta', ma nome e cognome: perché ogni nome e cognome è una vita spezzata, una famiglia e ogni giorno che passiamo in quel giardino leggiamo quel nome e ci ricorderemo che questo Paese ha una parte giusta che combatte ogni giorno. Ogni giorno stringiamoci acanto a quegli uomini in divisa che ogni giorno combattono per la tutela della legge e per un'Italia sana alla tutela della legalità".

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