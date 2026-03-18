Tour virtuali negli impianti e quiz sull'ambiente: la nuova piattaforma educational di Plures Alia

Visite virtuali agli impianti, strumenti interattivi, quiz e percorsi di apprendimento e autovalutazione online. È questo il cuore della nuova piattaforma digitale di educazione ambientale sviluppata da Plures Alia, che sarà disponibile a partire dal prossimo anno scolastico. Nel primo anno di attivazione la piattaforma sarà proposta a un primo gruppo di scuole dei territori serviti, con l’obiettivo di ampliare progressivamente il numero degli istituti coinvolti. Uno strumento innovativo e interattivo, che, grazie alla realtà virtuale, offrirà a docenti e studenti un viaggio digitale immersivo alla scoperta dei principali temi ambientali, con lezioni, visite virtuali e approfondimenti su sostenibilità, rifiuti, acqua, energie rinnovabili ed economia circolare. La piattaforma integra contenuti basati su dati reali e processi operativi del Gruppo, permettendo agli studenti di comprendere in modo diretto come funzionano i servizi ambientali nei territori in cui vivono ed è stata presentata in anteprima a Didacta 2026, il più importante appuntamento nazionale sull’innovazione scolastica, andato da poco in scena alla Fortezza da Basso di Firenze, nello stand condiviso da Plures Alia, Estra e Publiacqua.

Nel corso dei tre giorni, al centro del confronto è emerso il ruolo crescente delle utility nel contribuire alla formazione civica e ambientale degli studenti, anche attraverso percorsi condivisi e progetti strutturati. È stata un’occasione per rafforzare il legame tra aziende pubbliche e mondo dell’istruzione, sempre più centrale nel promuovere la cultura della sostenibilità fra le nuove generazioni.

Tra gli appuntamenti in programma, particolare interesse ha suscitato l’incontro “Intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale”, promosso da Plures Alia, con Domenico Scamardella, direttore Progettazione e Trasformazione, e Roberto Marseglia, responsabile Innovazione e Ricerca, dedicato al ruolo delle nuove tecnologie nella gestione dei servizi ambientali e nello sviluppo di città sempre più intelligenti e sostenibili. Un approccio che trova applicazione concreta anche nella nuova piattaforma educativa, dove innovazione digitale e contenuti ambientali si integrano per rendere l’apprendimento più efficace e coinvolgente.

I percorsi educativi di Plures sono pensati per permettere a studenti, adulti e comunità locali di osservare da vicino come l’economia circolare prende forma nei territori serviti dall’azienda.

Nell’ultimo anno sono oltre 50.000 i bambini e le bambine o i ragazzi e le ragazze coinvolti nelle attività educational del Gruppo, che comprendono laboratori educativi, centri estivi ed eventi ad hoc dedicati al mondo della scuola. Sono circa 600, invece, gli studenti prevalentemente delle scuole secondarie di primo grado coinvolti in visite e percorsi guidati alla scoperta degli impianti di Plures Alia presenti sul territorio, in particolare al nuovo biodigestore di Casa Sartori, a Montespertoli, per il trattamento della frazione organica.

I progetti educativi di Plures Alia rivolti alle scuole mirano a sensibilizzare gli studenti su sostenibilità, raccolta differenziata e riciclo attraverso incontri di 60 o 90 minuti. I vari format, come per esempio ‘90° Minuto Circolare’ prevedono dibattiti, quiz e giochi per promuovere l'economia circolare, coinvolgendo attivamente i giovani come ambasciatori ambientali e aiutandoli a sviluppare competenze ambientali solide, concrete e attuali.

L’appuntamento della Fortezza da Basso è stata anche l’occasione per premiare i bambini della IVA della scuola primaria “Montagnola” di Firenze per il progetto sul ‘No-littering’ dal titolo ‘Chi raccoglie semina’. La classe, oltre ai disegni realizzati sul tema dopo un apposito incontro di educazione ambientale, ha presentato anche un elaborato fatto con piccoli rifiuti che di solito si trovano abbandonati, come tappi, buste e blister di plastica, proponendo lo slogan ‘Il mondo è un’opera d’arte. Rispettiamolo’. La partecipazione a Didacta ha rappresentato quindi non solo un momento di visibilità, ma soprattutto un’occasione concreta per costruire ponti tra scuola e territorio, rafforzando l’impegno quotidiano per un futuro più consapevole e sostenibile

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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