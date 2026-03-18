Tragedia a Lisciano Niccone: donna investita mentre porta fuori il cane

Tragedia nella notte scorsa a Lisciano Niccone, al confine tra Arezzo e Perugia, dove Lucia Lamentini, 50 anni, originaria di Cortona, è morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre si trovava a bordo di un'altra vettura. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe scesa lungo una strada poco illuminata per far fare una passeggiata al suo cagnolino, quando è stata investita da un'auto guidata da un 38enne del posto.

I soccorsi del 118 sono arrivati tempestivamente, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all'istituto di Medicina Legale di Perugia per gli accertamenti del caso.

L'automobilista è stato denunciato per omicidio stradale e le autorità stanno indagando per chiarire con precisione la dinamica dell'incidente.

Lucia Lamentini era molto conosciuta in Valdichiana: insegnante di sostegno a Foiano della Chiana e presidente del circolo di tennis di Cortona.