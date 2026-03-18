Trascinato dal vortice dello scolmatore dell’Arno, salvato dai vigili del fuoco

Cronaca Pontedera
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Un uomo finisce nel 'rullo' durante attività con tavola Sup a Pontedera. Recuperato con una corda dai soccorritori

Intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco di Pisa nella mattinata di oggi, intorno alle 11.30, in prossimità delle paratie dello scolmatore del fiume Arno, nel territorio comunale di Pontedera, dove un uomo è rimasto in difficoltà durante un’attività sportiva.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’uomo stava navigando con una tavola SUP quando è stato trascinato nel "rullo" che si forma immediatamente a valle dello sbarramento cementizio vicino alle paratie, una zona particolarmente pericolosa a causa del vortice di ritorno dell’acqua.

Il malcapitato è rimasto intrappolato nella corrente, ma il personale dei Vigili del Fuoco è riuscito a intervenire rapidamente, calando una corda con galleggiante, che l’uomo è riuscito ad afferrare, permettendo così ai soccorritori di trascinarlo fino a riva e metterlo in salvo.

Durante le operazioni era stato allertato anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, pronto a intervenire in caso di necessità, ma il recupero si è concluso senza bisogno del supporto aereo.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri di Pontedera per gli accertamenti del caso.

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